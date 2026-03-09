De positie van Robin van Persie is niet het hoofdonderwerp van het overleg dat de clubleiding van Feyenoord maandag voert, zo stelt Rijnmond. De regionale omroep maakt op uit een bericht van de woordvoering van de Rotterdammers dat de club vertrouwen houdt in de trainer.

Maandag staat er een topoverleg op de planning in De Kuip. Naar aanleiding van het 3-3 gelijkspel bij NAC Breda schreef het Algemeen Dagblad dat de focus van het overleg, dat al eerder was ingepland, zou komen te liggen op de toekomst van Van Persie. De resultaten én het spel onder de trainer zijn de afgelopen maanden zeer zwak.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Rijnmond gaat Van Persie voorlopig echter nergens heen. De oefenmeester gaf zelf na afloop van de wedstrijd tegen NAC aan dat hij ‘geen wegloper’ is en ondanks de berichtgeving van zondagavond ziet het er ook niet naar uit dat Feyenoord gaat ingrijpen. “Het lijkt erop dat de clubleiding van Feyenoord ook nog vertrouwen heeft in de trainer”, schrijft de omroep.

Een woordvoerder van de club laat aan Rijnmond weten dat het overleg al op de planning stond en dat er dus geen extra bespreking is ingelast om over de toekomst van Van Persie te discussiëren. Wel lijkt de sportieve crisis besproken te gaan worden. Andere onderwerpen die op de planning staan zijn de eenwording met De Kuip en het uitkopen van de Vrienden van Feyenoord.