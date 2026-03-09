Live voetbal

Rijnmond: ‘Positie Van Persie niet hoofdonderwerp van overleg Feyenoord’

Robin van Persie
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
9 maart 2026, 12:11

De positie van Robin van Persie is niet het hoofdonderwerp van het overleg dat de clubleiding van Feyenoord maandag voert, zo stelt Rijnmond. De regionale omroep maakt op uit een bericht van de woordvoering van de Rotterdammers dat de club vertrouwen houdt in de trainer.

Maandag staat er een topoverleg op de planning in De Kuip. Naar aanleiding van het 3-3 gelijkspel bij NAC Breda schreef het Algemeen Dagblad dat de focus van het overleg, dat al eerder was ingepland, zou komen te liggen op de toekomst van Van Persie. De resultaten én het spel onder de trainer zijn de afgelopen maanden zeer zwak.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Rijnmond gaat Van Persie voorlopig echter nergens heen. De oefenmeester gaf zelf na afloop van de wedstrijd tegen NAC aan dat hij ‘geen wegloper’ is en ondanks de berichtgeving van zondagavond ziet het er ook niet naar uit dat Feyenoord gaat ingrijpen. “Het lijkt erop dat de clubleiding van Feyenoord ook nog vertrouwen heeft in de trainer”, schrijft de omroep.

Een woordvoerder van de club laat aan Rijnmond weten dat het overleg al op de planning stond en dat er dus geen extra bespreking is ingelast om over de toekomst van Van Persie te discussiëren. Wel lijkt de sportieve crisis besproken te gaan worden. Andere onderwerpen die op de planning staan zijn de eenwording met De Kuip en het uitkopen van de Vrienden van Feyenoord.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • Gisteren, 18:57
  • Gisteren, 18:57
  • 18
Davy Klaassen, Josip Sutalo en Wout Weghorst tijdens Ajax - FC Groningen

Sutalo zakt door het ijs in Groningen: 'Alles en iedereen kwijt, geen idee waar hij staat'

  • Gisteren, 08:55
  • Gisteren, 08:55
  • 8
Fred Grim van Ajax

Fred Grim zag ineenstorting Ajax na rust totaal niet aankomen

  • za 7 maart, 19:39
  • 7 mrt. 19:39
  • 6
3 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De kikker
419 Reacties
1.060 Dagen lid
605 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En terecht. Hij is een jonge trainer die minimaal de tijd moet krijgen om zich te revancheren als iedereen weer fit is.

Kicker
84 Reacties
603 Dagen lid
151 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Persie doet het goed. Feyenoord moet zo snel mogelijk zijn contract meerjarig verlengen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De kikker
419 Reacties
1.060 Dagen lid
605 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En terecht. Hij is een jonge trainer die minimaal de tijd moet krijgen om zich te revancheren als iedereen weer fit is.

Kicker
84 Reacties
603 Dagen lid
151 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Persie doet het goed. Feyenoord moet zo snel mogelijk zijn contract meerjarig verlengen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws