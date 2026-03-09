Pascal Bosschaart moet de tijdelijke opvolger van Robin van Persie worden bij Feyenoord, zo stelt Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal. Maandag overlegt de clubleiding van de Rotterdammers over het lot van de oefenmeester.

Al voor het weekend plande de clubleiding van Feyenoord een overleg in op maandag, maar door de wanvertoning bij nummer zeventien NAC Breda (3-3) zal de toekomst van Van Persie het hoofdonderwerp van het beraad zijn. Bij Studio Voetbal komt het onderwerp ter sprake en stelt Van Hooijdonk dat het zwaar ondermaats is wat Feyenoord laat zien. “Met dit puntenaantal had je de laatste vijf seizoenen vijfde gestaan en twee keer vierde”, begint hij.

“Het is toch gewoon een dramatisch jaar voor Feyenoord?”, stelt hij. “Je bent vroeg uit de beker geknald, je hebt de Europa League bij de eerste beste wedstrijd in Braga door de deur geflikkerd, Champions League-voorronde ben je eruit gegaan en in de competitie was het kampioenschap ook al redelijk snel uit zicht.” De oud-spits heeft er begrip voor dat de supporters van Feyenoord in Breda duidelijk maakten klaar te zijn met Van Persie. “De supporters voelen zich genaaid, want of het nou Dick Lukkien, Ruben den Uil, Anthony Correia of John van den Brom was, zij waren allemaal al twee keer ontslagen met deze resultaten.”

Van Hooijdonk gaat verder: “Men wil het project-Robin laten slagen en hij wordt beschermd, ook door oud-collega's. Feit is dat hij bij sc Heerenveen, daar lopen ze nog steeds de polonaise, als beginnend trainer over heel veel bananenschillen is uitgegleden. Bij Feyenoord over het dubbele aantal bananenschillen.” Arno Vermeulen valt hem in de rede: “Ik heb het idee dat jij hem wel zou ontslaan, Pierre.” Die opmerking zorgt voor gelach in de studio. “Het gaat mij niet om het ontslag, het gaat mij om de realiteit. De realiteit is dat Feyenoord op zijn gat ligt.”

'Schuif Bosschaart door'

Rafael van der Vaart wil vervolgens van zijn tafelgenoot weten wie Van Hooijdonk zou aanstellen als opvolger, waarna Vermeulen René Hake voorstelt. Daar sluit de oud-speler van Feyenoord zich niet bij aan. “Ik zou Bosschaart lekker doorschuiven, wat vorig jaar ook is gebeurd. For the time being”, aldus Van Hooijdonk. Bosschaart werd vorig jaar na het ontslag van Brian Priske aangesteld als interim-trainer en onder zijn leiding wist Feyenoord AC Milan uit te schakelen in de tussenronde van de Champions League. De trainer van Feyenoord Onder 21 volgt momenteel de trainerscursus van de KNVB; zodra hij die heeft afgerond, kan hij als hoofdtrainer in het betaald voetbal aan de slag.