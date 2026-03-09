Pascal Bosschaart moet de tijdelijke opvolger van Robin van Persie worden bij Feyenoord, zo stelt Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal. Maandag overlegt de clubleiding van de Rotterdammers over het lot van de oefenmeester.
Al voor het weekend plande de clubleiding van Feyenoord een overleg in op maandag, maar door de wanvertoning bij nummer zeventien NAC Breda (3-3) zal de toekomst van Van Persie het hoofdonderwerp van het beraad zijn. Bij Studio Voetbal komt het onderwerp ter sprake en stelt Van Hooijdonk dat het zwaar ondermaats is wat Feyenoord laat zien. “Met dit puntenaantal had je de laatste vijf seizoenen vijfde gestaan en twee keer vierde”, begint hij.
“Het is toch gewoon een dramatisch jaar voor Feyenoord?”, stelt hij. “Je bent vroeg uit de beker geknald, je hebt de Europa League bij de eerste beste wedstrijd in Braga door de deur geflikkerd, Champions League-voorronde ben je eruit gegaan en in de competitie was het kampioenschap ook al redelijk snel uit zicht.” De oud-spits heeft er begrip voor dat de supporters van Feyenoord in Breda duidelijk maakten klaar te zijn met Van Persie. “De supporters voelen zich genaaid, want of het nou Dick Lukkien, Ruben den Uil, Anthony Correia of John van den Brom was, zij waren allemaal al twee keer ontslagen met deze resultaten.”
Van Hooijdonk gaat verder: “Men wil het project-Robin laten slagen en hij wordt beschermd, ook door oud-collega's. Feit is dat hij bij sc Heerenveen, daar lopen ze nog steeds de polonaise, als beginnend trainer over heel veel bananenschillen is uitgegleden. Bij Feyenoord over het dubbele aantal bananenschillen.” Arno Vermeulen valt hem in de rede: “Ik heb het idee dat jij hem wel zou ontslaan, Pierre.” Die opmerking zorgt voor gelach in de studio. “Het gaat mij niet om het ontslag, het gaat mij om de realiteit. De realiteit is dat Feyenoord op zijn gat ligt.”
Rafael van der Vaart wil vervolgens van zijn tafelgenoot weten wie Van Hooijdonk zou aanstellen als opvolger, waarna Vermeulen René Hake voorstelt. Daar sluit de oud-speler van Feyenoord zich niet bij aan. “Ik zou Bosschaart lekker doorschuiven, wat vorig jaar ook is gebeurd. For the time being”, aldus Van Hooijdonk. Bosschaart werd vorig jaar na het ontslag van Brian Priske aangesteld als interim-trainer en onder zijn leiding wist Feyenoord AC Milan uit te schakelen in de tussenronde van de Champions League. De trainer van Feyenoord Onder 21 volgt momenteel de trainerscursus van de KNVB; zodra hij die heeft afgerond, kan hij als hoofdtrainer in het betaald voetbal aan de slag.
De slapende reus moet wakker worden!! Ik zie het zelf al lange tijd niet meer zitten met Robin van Persie als trainer van Feyenoord. Voor mij was de 2-0 nederlaag uit tegen een onthutsend zwak Ajax al genoeg. Op dat moment had Feyenoord al conclusies moeten trekken. Dat was een signaal. Een moment waarop je als club moet durven ingrijpen. Wat mij alleen nog meer stoort, is het gelul dat daarna ontstaat. Neem Pierre van Hooijdonk. Begrijp me niet verkeerd: als speler was hij een jeugdheld van mij. Die UEFA Cup, die vrije trappen, dat waren momenten die je als Feyenoorder nooit vergeet. Maar wat hij nu roept, daar kan ik weinig mee. Als je Feyenoord al langer volgt, weet je dat je in zo’n situatie niet weer moet grijpen naar een bekende naam uit het Feyenoord-netwerk. Het voelt vaak meer als vriendjespolitiek dan als een echte oplossing. Bosschaart doorschuiven? Waarom? Laat Bosschaart eerst maar eens bij een club als FC Dordrecht of een andere KKD-club laten zien wat hij kan. Bij Feyenoord Onder 21 zijn de prestaties ook al jaren niet bepaald indrukwekkend. Waarom zou dat dan ineens de redding van het eerste elftal zijn? Het probleem is dat als het slecht gaat bij Feyenoord, ineens iedereen met een gekleurde mening komt. Oud-spelers, analisten, vrienden van vrienden. Maar ondertussen lijkt de club zelf te slapen. En dat is misschien nog wel het grootste probleem. Onder Frank Arnesen werden er juist logische en doordachte keuzes gemaakt. De aanstelling van Arne Slot. De duidelijke visie op scouting. De doorgroei van jeugd naar het eerste elftal. Er zat een plan achter. Het voelt nu alsof dat alweer een eeuwigheid geleden is. Feyenoord is een slapende reus. Maar het wordt tijd dat iemand onze club wakker schudt.
