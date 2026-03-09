Willem van Hanegem vindt het ‘veelzeggend’ dat Robin van Persie na het gelijkspel van Feyenoord bij NAC Breda (3-3) direct de spelerstunnel opzocht, schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. Het clubicoon vond het daarnaast vervelend dat het uitvak zich tegen de trainer had gekeerd.

Feyenoord wist zondag weer niet te winnen in de Eredivisie, toen met 3-3 gelijk werd gespeeld in Breda. Volgens Van Hanegem waren er wel een paar lichtpuntjes te zien. “Ayase Ueda maakte twee knappe doelpunten, Valente was beter dan de laatste tijd en Jordan Bos was zo snel dat hij op een dag een goede linksback zal zijn, beter zelfs dan zijn voorganger Quilindschy Hartman.”

In de loop van de wedstrijd werd het niveau van Feyenoord echter ‘droevig’. “Bij Ueda sprongen weer alle ballen van zijn voet, Bos maakte in hele stukken van de wedstrijd een onzekere indruk en Luciano Valente wilde te veel op zijn schouders nemen.” Dat basisdebutant Raheem Sterling boos was na zijn wissel, vindt Van Hanegem een ‘goed teken’. Het clubicoon had de vleugelspeler dan ook laten staan als hij het voor het zeggen had. “Nu kwam er een snotneus van 19 jaar in, die alles verkeerd deed: Aymen Sliti. Het werd daarna slechter en slechter.”

Voor de wedstrijd keerden de supporters van Feyenoord zich al tegen Van Persie. Terwijl hij ESPN te woord stond, klonk vanuit het uitvak ‘Robin, rot op’. Ook in de rust en na afloop werd deze leus herhaald. “Dat is, ondanks dat ik Van Persie als trainer ook moeilijk kan volgen, natuurlijk vervelend”, stelt Van Hanegem. “Maar ik begrijp niet dat hij steeds blijft wijzen op zaken die goed gaan. Want er gaat zo veel mis.”

Na rust zag Van Hanegem dat Feyenoord nauwelijks meer wat creëerde en zelfs Anis Hadj Moussa niks meer goed deed. “Soms hebben ze bij Feyenoord de bal en dan zie je de ruimte. Dan denk ik: speel de bal daarheen en daarna kan je dan... Maar dan is de bal al een heel onlogische andere kant op gespeeld.” Van Hanegem zag dat Van Persie na de wedstrijd razendsnel van het veld was vertrokken. “Je zag hem de spelerstunnel induiken. Dat vond ik veelzeggend.”