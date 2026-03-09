Robin van Persie kijkt met een goed gevoel terug op het basisdebuut van Raheem Sterling bij Feyenoord. De coach van de Rotterdammers zag een aantal goede acties van de Brit.

De 31-jarige Sterling mocht zondagmiddag in Breda voor het eerst aan de aftrap verschijnen in het shirt van Feyenoord. De 82-voudig Engels international speelde 63 minuten mee. Een stuk meer minuten dan de afgelopen weken. Sterling moest het eerst doen met invalbeurten van maximaal een half uur.

"Ik vond dat hij een aantal goede momenten had", zegt Van Persie op de persconferentie na de remise op bezoek bij de nummer zeventien van de Eredivisie. "Hij dribbelde een aantal keren iemand voorbij, heeft hard gewerkt en heeft nu zijn eerste uur in de benen."

Die mening deelde overigens niet iedereen. ESPN-analist Mario Been was allesbehalve onder de indruk van de manier waarop de linksbuiten van Feyenoord voor de dag kwam in Breda.

“Er komt weinig uit Sterling, hij houdt het spel enorm op, weinig snelheid, geen diepte meer. Op dit moment is hij zeker geen meerwaarde voor dit Feyenoord", is de pijnlijke conclusie van de analist.