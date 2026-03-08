Live voetbal 4

Spoedoverleg aanstaande over toekomst van Robin van Persie bij Feyenoord

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
8 maart 2026, 22:41

De volledige Feyenoord-top komt maandag bijeen om de toekomst van Robin van Persie te bespreken. Dat weet het Algemeen Dagblad te melden. Na het 3-3 gelijkspel op bezoek bij NAC Breda komt er extra druk te liggen op deze bijeenkomst.

Het topoverleg in De Kuip stond al gepland, dus is niet ontstaan na het gelijkspel op bezoek bij NAC Breda: 'Maar het samenzijn zal gezien de huidige ontwikkelingen ongetwijfeld concentreren op één cruciaal onderwerp: de positie van de trainer, die de tegenvallende resultaten geen halt kan toeroepen', schrijft clubwatcher Mikos Gouka in het Algemeen Dagblad.

'Te Kloese weet alle ogen op zich gericht, maandag bespreekt hij de situatie met de top van de club', vervolgt de journalist. 'De directeur hield dit seizoen lang zijn rug recht als het ging om de positie van Van Persie. De Rotterdammers zitten muur- en muurvast, tonen vrijwel geen enkele progressie. Spelers zoeken wanhopig naar de juiste vorm en de ploeg is in deze hoedanigheid een prooi voor vrijwel elke tegenstander in de eredivisie, zeker als er niet in de eigen Kuip wordt aangetreden.'

Het is voor Feyenoord cruciaal om dit seizoen de tweede plek in de Eredivisie te bemachtigen, zodat de Rotterdamse club de Champions League in kan gaan. De concurrentie is echter moordend vanwege de wisselvallige en uiterst teleurstellende resultaten van de ploeg van Robin van Persie.

NAC - Feyenoord

NAC Breda
3 - 3
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
Twente
26
18
44
4
Ajax
26
14
44
5
NEC
25
18
43

