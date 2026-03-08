Robin van Persie is ziedend na uitblijven strafschop voor Feyenoord

Robin van Persie heeft zich zondagavond flink geërgerd aan de arbitrage tijdens het duel tussen Feyenoord en NAC Breda. De trainer van de Rotterdammers vond dat zijn ploeg een strafschop werd onthouden en liet zijn ongenoegen blijken richting vierde official Rob Dieperink.
Ueda ging in de 55ste minuut van de wedstrijd naar de grond, nadat hij door NAC-verdediger Boy Kemper lichtelijk aan zijn shirt getrokken werd. Arbiter Jeroen Manschot zag er niets in en wuifde het weg. Ook de VAR vanuit Zeist zag er geen strafschop in.
Het zorgde voor onbegrip bij Robin van Persie, die woedend was op vierde official Rob Dieperink wegens het feit dat zijn ploeg geen strafschop kreeg in Breda.
Wat een verschrikkelijke irritantie Arbiter Jeroen Manschot is dat zeg. Ze hebben het over de strenge opleiding trainers maar het wordt erg hoog tijd dat de KNVB diezelfde opleiding gaat invoeren voor alle arbiters van hoog tot laag. et wisselvallige optreden daar wordt je dood ziek van en dat is niet alleen bij NAC - Feyenoord het geval maar bij alle wedstrijden en alle scheidsrechters. Je ziet de ene blunder over de andere blunder maken en de VAR kijkt er na en doen niets. Hier zag je Manschot een lachend gebaar maken bij de 2e goal van NAC daar ging een overtreding aan vooraf maar het spel ging zo snel dat die lakse arbiter dat niet kon volgen en dan onthield hij Feyenoord nog een strafschop. Niet een hand maar 2 handen werden er gebruikt en weer was Manschot en de VAR blind. Laat ze eerst eens allemaal naar een opticiën gaan om hun ogen te testen en dan een goede opleiding volgen. Dat laat niet weg dat Feyenoord diep triest voetbald en de de schuld bij hun eigen moeten zoeken zo slecht ze verdedigen. Ook de supporters zijn wel bijzonder onsportief en vertonen zeer laag gedrag. Helaas noem ik dat geen supporters maar relmakers. Steun je club door dubbel en dwars maar helaas deze celloze gasten hebben overal kritiek op en moeten zich gewoon schamen. Bij deze supporters is het altijd het bestuur/trainer/kuip/medische staf of de spelers die de schuld krijgen dat ze slecht spelen maar kijk eens achter je eigen voordeur naar de grootste schuldige die alles kapot maken. Men mag niet gelijk spelen of verliezen want dan moet er wel een geslachtofferd worden behlave hun eigen zieltje niet.
Wat een verschrikkelijke irritantie Arbiter Jeroen Manschot is dat zeg. Ze hebben het over de strenge opleiding trainers maar het wordt erg hoog tijd dat de KNVB diezelfde opleiding gaat invoeren voor alle arbiters van hoog tot laag. et wisselvallige optreden daar wordt je dood ziek van en dat is niet alleen bij NAC - Feyenoord het geval maar bij alle wedstrijden en alle scheidsrechters. Je ziet de ene blunder over de andere blunder maken en de VAR kijkt er na en doen niets. Hier zag je Manschot een lachend gebaar maken bij de 2e goal van NAC daar ging een overtreding aan vooraf maar het spel ging zo snel dat die lakse arbiter dat niet kon volgen en dan onthield hij Feyenoord nog een strafschop. Niet een hand maar 2 handen werden er gebruikt en weer was Manschot en de VAR blind. Laat ze eerst eens allemaal naar een opticiën gaan om hun ogen te testen en dan een goede opleiding volgen. Dat laat niet weg dat Feyenoord diep triest voetbald en de de schuld bij hun eigen moeten zoeken zo slecht ze verdedigen. Ook de supporters zijn wel bijzonder onsportief en vertonen zeer laag gedrag. Helaas noem ik dat geen supporters maar relmakers. Steun je club door dubbel en dwars maar helaas deze celloze gasten hebben overal kritiek op en moeten zich gewoon schamen. Bij deze supporters is het altijd het bestuur/trainer/kuip/medische staf of de spelers die de schuld krijgen dat ze slecht spelen maar kijk eens achter je eigen voordeur naar de grootste schuldige die alles kapot maken. Men mag niet gelijk spelen of verliezen want dan moet er wel een geslachtofferd worden behlave hun eigen zieltje niet.