Robin van Persie is ziedend na uitblijven strafschop voor Feyenoord

Robin van Persie heeft zich zondagavond flink geërgerd aan de arbitrage tijdens het duel tussen Feyenoord en NAC Breda. De trainer van de Rotterdammers vond dat zijn ploeg een strafschop werd onthouden en liet zijn ongenoegen blijken richting vierde official Rob Dieperink.

Ueda ging in de 55ste minuut van de wedstrijd naar de grond, nadat hij door NAC-verdediger Boy Kemper lichtelijk aan zijn shirt getrokken werd. Arbiter Jeroen Manschot zag er niets in en wuifde het weg. Ook de VAR vanuit Zeist zag er geen strafschop in.

Het zorgde voor onbegrip bij Robin van Persie, die woedend was op vierde official Rob Dieperink wegens het feit dat zijn ploeg geen strafschop kreeg in Breda.

