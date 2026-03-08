Robin van Persie na wanprestatie: 'Ik vond ons goed spelen'

Robin van Persie is tevreden over de manier waarop Feyenoord voor de dag is gekomen tegen NAC Breda (3-3). De coach van de Rotterdammers vond zijn ploeg in verdedigend opzicht sterk en daarnaast veel kwaliteit aan de bal brengen.
"Ik vond ons goed spelen, als je naar de hele wedstrijd kijkt", begint Van Persie na afloop van de wedstrijd in gesprek met verslaggever Leo Oldenburger van ESPN: "We hadden goede momenten in de opbouw, kwamen tot goede kansen en maakten goede goals."
Wel baalde de Feyenoord-trainer van de manier waarop zijn ploeg de tegendoelpunten incasseerde. "De eerste tegengoal komt uit een corner en de andere twee zijn niet eens echte kansen. Dat moeten wij beter verdedigen. Dat is in mijn ogen het enige smetje op deze wedstrijd. Verder word ik blij van hoe wij als team hebben verdedigd."
Volgens Van Persie had Feyenoord genoeg gedaan om met drie punten uit Breda te vertrekken. "We hebben gestreden en goed in de duels gespeeld. Het is hier niet makkelijk om te voetballen. We winnen net niet, maar hebben in mijn ogen genoeg gedaan om hier te winnen. Ik werd blij van de kwaliteit aan de bal die wij hier hebben laten zien."
Waar Van Persie minder blij van werd, waren de spreekkoren van de supporters. Al voor de wedstrijd riepen fans van Feyenoord om zijn ontslag: "Ik heb het ook gehoord en leuk is anders, maar dit hoort er ook bij. Ik heb tijdens mijn carrière als speler ook veel te maken gehad met kritiek en meningen. Een gedeelte van de supporters kiest ervoor om dat zo te uiten. Ik snap de emoties, maar de betekenis van het woord supporter is dat je je club door dik en dun steunt."
Hoe lang kan die man nog die onzin blijven verkondigen. Als je dit goed vindt moet je meteen de biezen pakken
