René van der Gijp heeft maandag vernietigend uitgehaald naar NOS-analist Pierre van Hooijdonk. Aanleiding daarvoor is de kritiek die Van Hooijdonk zondag leverde aan Robin van Persie bij Studio Voetbal.

Pierre van Hooijdonk stelde zondagavond, enkele uren na het 3-3-gelijkspel van Feyenoord op bezoek bij NAC Breda, dat de Rotterdammers ‘op hun gat liggen’. “Het is gewoon een dramatisch jaar voor Feyenoord”, begon hij zijn verhaal.

“Als Francisco Correia, Dick Lukkien, John van den Brom of Den Uil trainer bij Feyenoord was, was diegene met deze resultaten al twee keer ontslagen. Men wil het Project Robin laten slagen, maar als beginnend trainer is hij al over een heleboel bananenschillen uitgegleden. En bij SC Heerenveen lopen ze nu nog de polonaise dat hij weg is. Bij Feyenoord is hij over het dubbele aantal bananenschillen uitgegleden: het aanvoerderschap, de ontmanteling van de Nederlandse kern en buitenspelers erin en eruit. Het gaat mij er niet om dat hij ontslagen moet worden, maar om de realiteit”, sprak Van Hooijdonk.

“Ik heb het idee dat jij hem wel zou ontslaan, Pierre”, grapte Arno Vermeulen.

René van der Gijp opent woeste aanval op Pierre van Hooijdonk

René van der Gijp haalde maandag vernietigend uit naar Van Hooijdonk in de podcast KieftJansenEgmondGijp: “Ik zat Studio Voetbal te kijken en dan denk ik: wat een enge gozer is die Pierre van Hooijdonk ook. Je mag best een pleidooi houden dat Robin van Persie weg moet bij Feyenoord, maar dat hoeft geen twintig minuten te duren. Sjoerd van Ramshorst mag ook ingrijpen na vier minuten en zeggen: grote vriend, nu weten we het wel”, begint Van der Gijp fel.

“Jij kreeg ook de indruk dat het te maken had met een kleine voorgeschiedenis?”, reageert Michel van Egmond. “Natuurlijk! Die man (Van Hooijdonk, red.) zit daar altijd met een verborgen agenda. Het is een heel trieste, treurige jongen, die niet kan vergeten en rancuneus is. Het is gewoon een verdrietige jongen. Gewoon een verdrietige jongen!”, vervolgt Van der Gijp zijn tirade.

Verstandhouding Van Persie en Van Hooijdonk

De verstandhouding tussen Van Persie en Van Hooijdonk is, zoals bekend, niet al te positief. Dat heeft te maken met een voorval uit 2002, toen de twee nog samen onder contract stonden bij Feyenoord. In een duel met RKC Waalwijk kreeg Feyenoord destijds een vrije trap. Van Hooijdonk had de bal al klaargelegd om deze te nemen, maar uiteindelijk was het niet hij, maar Van Persie die de vrije trap nam – tot grote verbazing van ‘Pi-Air’.