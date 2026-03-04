Feyenoord mag komend weekend absoluut niet verliezen op bezoek bij NAC Breda, zo stelt René van der Gijp bij Vandaag Inside. Gaan de Rotterdammers wél onderuit bij de nummer zestien van de Eredivisie, denkt de analist dat het klaar is voor Robin van Persie.

Van Persie staat onder enorme druk bij Feyenoord. Hoewel de Rotterdammers nog altijd tweede staan in de Eredivisie, is het spel al maanden niet om aan te zien. Zondag ging de ploeg van Van Persie op kansloze wijze onderuit bij FC Twente (2-0). “Ik denk dat NAC dit weekend heel belangrijk is”, geeft Van der Gijp aan bij Vandaag Inside. “Als je daarvan verliest, ga je geen wedstrijd meer winnen. Dan is het klaar.”

Artikel gaat verder onder video

Deze week kwam naar buiten dat Kees van Wonderen is afgehaakt voor het technisch directeurschap bij Feyenoord, omdat hij dichter op het eerste elftal wilde zitten dan Van Persie toestond. Ook het vertrek van Sjaak Troost uit de raad van commissarissen zou te maken hebben met het feit dat hij Van Persie wilde ontslaan.

“Door de aanwezigheid van Van Persie zijn twee hele nuttige ex-spelers afgehaakt. Ik denk dat Van Persie gewoon aan het eind van het jaar ontslagen wordt”, spreekt Johan Derksen zijn verwachting uit. “Ik vind het belachelijk dat een niet-functionerende trainer zomaar twee mensen, die een goede verdienste voor de club hebben gehad, buiten de club kan zetten. Dat de leiding dat toestaat!”

Sterling geeft Feyenoord extra probleem

Dat Feyenoord zich afgelopen maand versterkte met Raheem Sterling, vindt Van der Gijp onbegrijpelijk. “Je hebt al zo veel problemen”, aldus de goedlachse analist. “Heel veel geblesseerden en heel veel spelers die je aangekocht hebt, die niet renderen. En dan haal je er gewoon nog een probleem bij. Wat heeft dat voor zin?”