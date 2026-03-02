De aanstelling van Kees van Wonderen als technisch directeur van Feyenoord leek een formaliteit, maar strandde op een verschil in visie met hoofdtrainer Robin van Persie. Dat schrijft journalist Mikos Gouka maandagavond voor het Algemeen Dagblad.

Eerder op de maandag werd duidelijk dat de komst van Van Wonderen van de baan is. Volgens Gouka is tijdens de gesprekken tussen Feyenoord en Van Wonderen 'alles de revue gepasseerd', zoals zeggenschap, salaris, spelersbeleid en contractduur. Na zijn gesprekken met directeur Dennis te Kloese en huisjurist Joris van Benthem sprak Van Wonderen ook met Van Persie.

Artikel gaat verder onder video

Waar Van Wonderen dicht op de selectie en staf wilde opereren — denk aan aanwezigheid bij besprekingen, trainingen en interne meetings — zag Robin van Persie juist een meer afstandelijke rol voor zich. Die botsende opvattingen bleken onverenigbaar. "Hij prefereert een technisch directeur die meer afstand bewaart, zoals Dennis te Kloese dat deed in de succesjaren onder Arne Slot."

Destijds liep alles op rolletjes bij Feyenoord, maar dat is nu niet meer zo. "Dit seizoen is er heel erg veel misgegaan, er waren aanvaringen in de kleedkamer en ook op medisch gebied maakt Feyenoord allesbehalve een professionele indruk", weet Gouka. Van Wonderen wilde daar dicht op zitten, maar die wens was niet verenigbaar met de ideeën van Van Persie.