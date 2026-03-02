De aanstelling van Kees van Wonderen als technisch directeur van Feyenoord leek een formaliteit, maar strandde op een verschil in visie met hoofdtrainer Robin van Persie. Dat schrijft journalist Mikos Gouka maandagavond voor het Algemeen Dagblad.
Eerder op de maandag werd duidelijk dat de komst van Van Wonderen van de baan is. Volgens Gouka is tijdens de gesprekken tussen Feyenoord en Van Wonderen 'alles de revue gepasseerd', zoals zeggenschap, salaris, spelersbeleid en contractduur. Na zijn gesprekken met directeur Dennis te Kloese en huisjurist Joris van Benthem sprak Van Wonderen ook met Van Persie.
Waar Van Wonderen dicht op de selectie en staf wilde opereren — denk aan aanwezigheid bij besprekingen, trainingen en interne meetings — zag Robin van Persie juist een meer afstandelijke rol voor zich. Die botsende opvattingen bleken onverenigbaar. "Hij prefereert een technisch directeur die meer afstand bewaart, zoals Dennis te Kloese dat deed in de succesjaren onder Arne Slot."
Destijds liep alles op rolletjes bij Feyenoord, maar dat is nu niet meer zo. "Dit seizoen is er heel erg veel misgegaan, er waren aanvaringen in de kleedkamer en ook op medisch gebied maakt Feyenoord allesbehalve een professionele indruk", weet Gouka. Van Wonderen wilde daar dicht op zitten, maar die wens was niet verenigbaar met de ideeën van Van Persie.
Ik snap niet dat van Persie invloed kan hebben over het aanstellen van een TM. Van Persie is maar een passant die straks ook de laan uit moet. Was hij bang voor van Wonderen dat hij minder invloed kreeg of dat hij kans had eerder ontslagen te worden. Het bestuur besluit en niet van Persie. Die jongen faalt aan alle kanten en maakt nu nog eens de dienst uit over aanstellingen die boven hem komen te staan. Schande die moet per direct ontslagen worden door het bestuur. Ik heb altijd veel bewondering voor van Persie gehad maar die man maakt het zo erg en is zo'n egoist dat iedereen hem gaat haten met zijn eigenwijze karakter en als het dan zo'n Feyenoorder is dan moet hij zelf opstappen nu hij toch ziet dat hij de club aan het kapot maken is. Straks gebeuren er nog ongelukken dankzij zijn eigenwijze ondekundige egoistische karakter. Ook het bestuur faalt in deze door hem te hebben aangesteld. Als een lid van de RvC Troost die per direct opstapte, ondanks dit nu ook geen geweldenaar is, de mening had dat van Persie ontslagen had moeten worden dan is dit het enige bestuurslid die lef heeft gehad om de waarheid te zeggen. De rest zijn allemaal meelopers en zitten er voor de poen maar niet om beleid te maken. De gehele organsatie van Feyenoord is zeer ernstig ziek. Van Wonderen wilde een blik overal op werpen ook over de medische staf zoals ik begreep en dat wordt hoog tijd. Van Persie zorgt voor blessures, verkeerde opstelllingen, verkeerde inbreng, heeft ruzie met vele spelers, en is de grip kwijt over de selectie. Spelers hebben geen klik meer met deze eigenwijze man dus maar een oplossing, heel snel de laan uitsturen en de gehele staf vernieuwen.
Slechte zet. Dit had van persie juist wel moeten doen. Ze kennen elkaar nog als speler en zijn dus geen vreemde van elkaar. Bovendien zou het juist gedonder kunnen oplossen. Het ging niet om bemoeien maar om kijken wat er gebeurt zodat je daar achteraf altijd uitleg over kan vragen. Daarnaast zou hij een 3e partij zijn geweest die los staat van de andere 2 en dus een beter zicht op de situaties in de kleedkamer en op het veld zou hebben gehad waardoor dingen misschien juist beter op te lossen waren geweest als er wat zou gaan spelen. Maar stel dan wel duidelijke grenzen zoals : ok je mag erbij zijn, maar ik bepaal de training en de tactieken. Dan voel je je als coach toch nog vrij, maar weet dat er feedback kan komen waar je ook wat aan kan hebben.
