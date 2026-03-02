Het plotselinge vertrek van Sjaak Troost uit de Raad van Commissarissen van Feyenoord is onderwerp van gesprek in de podcast Hard Gras. Volgens de makers van de podcast speelt er meer achter de schermen dan officieel bekend is gemaakt. Vooral de positie van trainer Robin van Persie en de rol van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese komen uitgebreid aan bod.

Wessel Penning legt uit dat Troost zich niet kan vinden in de koers van de club: “Troost is het er niet mee eens dat Van Persie blijft zitten.” Hugo Borst voegt daaraan toe: “Je hebt dus Te Kloese met twee petten op, daarboven hangt dan de Raad van Commissarissen waarvan de een is opgestapt.” Volgens Borst en Penning heeft de combinatie van functies bij Te Kloese geleid tot spanningen binnen het bestuur.

Cultuur en leiding binnen Feyenoord

Danielle Kliwon benadrukt dat het probleem niet bij één persoon ligt: “Dit kan je niet bij één persoon neerleggen.” Volgens Pieter van Os is het echter een kwestie van cultuur binnen Feyenoord: “Hij hoort bij die ingesleten, in zichzelf gekeerde leiding.” Penning voegt daaraan toe: “Feyenoord heeft een clubleiding die altijd boos is op de buitenwereld. En volgens mij nooit op de binnenwereld.”

De podcast bespreekt ook de rol van Van Persie, die volgens Penning in alles gesteund wordt door het bestuur: “Tot nu toe krijgt de trainer in alles gelijk.” Penning omschrijft de situatie binnen Feyenoord verder als frustrerend voor iedereen die de club volgt: “Feyenoord is altijd boos op buitenstaanders, nooit op zichzelf.”

Troost zelf heeft publiekelijk geen uitgebreide toelichting gegeven over de reden van zijn vertrek, maar volgens de podcast ligt het vertrek in lijn met de interne onvrede binnen de club: een verschil van inzicht over de koers van de organisatie en de steun aan Van Persie.