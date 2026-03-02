Arne Slot is kritisch over de ontwikkeling van de Premier League. De manager van Liverpool ziet hoe wedstrijden steeds vaker worden beslist via standaardsituaties en fysieke duels in overvolle zestienmeters, een trend die volgens hem het spelplezier aantast. Zijn eigen ploeg profiteerde daar zaterdag nog optimaal van in de met 5-2 gewonnen wedstrijd tgen West Ham United, waarin Liverpool liefst drie keer toesloeg uit een corner.

Toch kijkt Slot verder dan het resultaat. Volgens hem is er sprake van een structurele verschuiving in het Engelse topvoetbal. “Allereerst moet je het accepteren”, stelt hij in een interview met The Times. “Ik denk dat het vooral hier in de Premier League zo is. Als ik naar andere competities kijk, zie ik niet zo’n nadruk op standaardsituaties.” De trainer ziet een duidelijk verschil met bijvoorbeeld Nederland. “Als ik een wedstrijd in de Eredivisie kijk, zie ik doelpunten afgekeurd worden en overtredingen op keepers bestraft worden en dan denk ik: ‘Wauw, dat is een groot verschil.’ Hier kun je een keeper bijna in zijn gezicht slaan en de scheidsrechter zegt nog steeds: ‘Speel maar door.’”

Het is geen aanval op één specifieke club, al geldt koploper Arsenal als hét toonbeeld van efficiëntie uit dode spelmomenten. De ploeg van Mikel Arteta vergrootte zondag de voorsprong op de ranglijst tot vijf punten door met 2-1 te winnen van Chelsea, dankzij opnieuw twee treffers uit corners. Slot spreekt echter in bredere zin over de koers van de competitie. “Vind ik het leuk? Mijn voetbalhart houdt er niet van. Als je mij vraagt waar ik aan denk bij voetbal, dan denk ik aan het Barcelona van tien tot vijftien jaar geleden. Elke zondagavond hoopte je dat zij speelden.”

Daarmee verwijst hij naar het iconische FC Barcelona onder leiding van Josep Guardiola, met technici als Xavi, Andres Iniesta en Lionel Messi, waar het veldspel centraal stond. Die focus mist hij in het huidige Engelse voetbal. “De meeste wedstrijden die ik nu in de Premier League zie, zijn geen genot om naar te kijken. Maar ze zijn altijd interessant, omdat het zo competitief is. Dat maakt deze competitie geweldig: iedereen kan van iedereen winnen.”

"Voor een liefhebber die gewoon wil genieten van voetbal, zonder bezig te zijn met winst of verlies, is er een groot verschil met drie of vier jaar geleden in de Premier League”, vindt Slot. Hij benadrukt dat niet alleen standaardsituaties de oorzaak zijn van die verandering. “Het komt ook omdat teams fysiek veel sterker zijn geworden. Maar we gaan het niet veranderen. Misschien verandert het over vijf tot tien jaar weer.”

Zijn grootste zorg ligt bij de impact op de volgende generatie. “Het zou me niet verbazen als je ergens bij een Onder 16-wedstrijd gaat kijken en ziet dat ze volledig gefocust zijn op standaardsituaties. Dat is de nieuwe realiteit. Ik heb daar mijn mening over, maar dat verandert niets.”