Wim Kieft voorziet dat Arne Slot in de slotfase van het seizoen met Liverpool weleens voor een 'duivels dilemma' kan komen te staan. The Reds moeten nog alle zeilen bijzetten om zich via de Premier League te plaatsen voor Champions League-voetbal in het volgende seizoen. Het zou dan ook verleidelijk kunnen worden om de pijlen op de knock-outfase van het miljardenbal te richten, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Regerend landskampioen Liverpool staat na 27 gespeelde wedstrijden 'slechts' op de zesde plaats in de Premier League. Het elftal van Slot heeft een achterstand van drie punten op het opgeleefde Manchester United, dat nu het vierde en laatste rechtstreekse ticket voor het miljardenbal virtueel in handen heeft.

Mocht Liverpool via de competitie naast een Champions League-ticket grijpen, dan heeft de club nóg een mogelijkheid om zich te plaatsen voor het miljardenbal. The Reds zullen in dat geval de editie van dit jaar moeten winnen. "Dat kan voor Slot een duivels dilemma worden als hij doorstoot naar de laatste vier van Europa", voorziet Kieft dan ook. "Alleen is de Champions League een te prestigieus toernooi om te laten lopen. Daarbij heeft Slot de Premier League al gewonnen en zal hij persoonlijk het liefst de Champions League dit seizoen aan zijn palmares toevoegen", denkt de oud-spits.

Galatasaray volgende horde voor Liverpool

Liverpool eindigde in de competitiefase van de Champions League als derde, waardoor het elftal van Slot zich rechtstreeks kwalificeerde voor de achtste finales. Daarin wacht een dubbele confrontatie met het Galatasaray van Noa Lang, dat zich in de tussenronde ontdeed van Juventus. Kieft vindt dat Liverpool wel aan 'de zwaarste kant van het schema' zit; met onder meer titelverdediger Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City en Bayern München als potentiële hordes op weg naar de eindstrijd.