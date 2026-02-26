Marcel Boekhoorn heeft de afkoopsom van Dick Schreuder bij NEC zelf aan Johan Derksen gelekt, zo claimt Henk Spaan in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. De oud-voetballer deelde eerder deze week dat de trainer van de Nijmegenaren pas bij een bedrag van tien miljoen euro mag vertrekken, maar dit gaat volgens Spaan geen stand houden in de rechtbank.

Schreuder maakt dit seizoen indruk in Nederland door NEC aantrekkelijk voetbal te laten spelen. Daar behalen de Nijmegenaren uitstekende resultaten mee; met nog tien duels te spelen staat de ploeg van Schreuder op de derde plaats in de Eredivisie. Dat de oefenmeester wordt genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Ajax, is dan ook niet vreemd. Ajax lijkt hier dan echter wel diep voor in de buidel te moeten tasten.

Artikel gaat verder onder video

Dinsdagavond meldde Derksen bij Vandaag Inside dat Ajax beter verder kan kijken, omdat Boekhoorn niet van plan is zich ‘te laten piepelen’ door de Amsterdammers. “Hij wordt helemaal gek van alle telefoontjes over die trainer. Maar die is gewoon niet te koop, want hij heeft een clausule in zijn contract. Als hij weggaat, moet een club tien miljoen betalen”, wist De Snor te melden.

“Dus zelfs een miljardair gebruikt een trashtalkshow om een transferbedrag te lekken”, reageert Spaan op deze bewering van Derksen. De columnist claimt dat Boekhoorn zelf de bron is geweest van de oud-voetballer. Volgens Spaan draait het momenteel om één simpele vraag: “Hoe graag wil Dick Schreuder naar Ajax? Dit transferbedrag houdt namelijk nooit stand in de rechtbank”, stelt de supporter van de Amsterdammers.

Spaan weet echter niet of Schreuder het zo ver zou willen laten komen. “Vaak zie je in het voetbal paniek ontstaan bij onderhorigen als ze zich via procedures van de slavenhouder willen losmaken”, gaat hij verder. “Het gaat dan om een fluïde begrip als ‘positieverbetering’.” De schrijver is er echter van overtuigd dat Schreuder gelijk zou krijgen van de rechter als Ajax vijf keer zo veel salaris zou willen betalen. “Elke rechter zal het woord ‘pervers’ in de mond nemen bij de kennisname van dit transferbedrag.”