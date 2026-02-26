Drie spelers of trainers in het Nederlandse betaalde voetbal hebben in 2025 verboden gokgedrag vertoond, zo meldt ESPN. Het is niet duidelijk om wie het gaat en de kans is aanwezig dat het drietal ermee wegkomt.

In Nederland is het voor leden van de KNVB niet toegestaan om weddenschappen te plaatsen op competities waaraan zij zelf deelnemen. Bij TOTO hebben afgelopen kalenderjaar drie spelers of coaches zich niet aan die regel gehouden, laat het platform weten aan ESPN. In 2024 lag dit bij alle gokplatforms bij elkaar op twee. Het is niet duidelijk wat het totaal van 2025 is, omdat de andere aanbieders weigeren uitspraken te doen. TOTO omschrijft de drie gevallen zelf als ‘een indicatie van matchfixing, wat niet betekent dat er daadwerkelijk sprake hoeft te zijn van matchfixing’.

Artikel gaat verder onder video

Een woordvoerder van Nederlande Loterij, het moederbedrijf van TOTO, laat weten het drietal graag te willen melden bij de KNVB. “Dan kan de integriteit van de sport worden gewaarborgd en kunnen er maatregelen worden genomen”, klinkt het. De wetgeving staat echter niet toe om deze persoonsgegevens te delen. TOTO zou graag zien dat deze regels worden aangepast, waar ook de KNVB een voorstander van is. “Zulke gevallen schaden de integriteit van de sport, maar zonder persoonsgegevens kunnen wij niet optreden”, aldus de bond.

FIU heeft het te druk

Alleen de landelijke Financial Intelligence Unit (FIU) krijgt te horen welke personen illegale weddenschappen hebben geplaatst, maar deze instelling heeft het druk met andere zaken. De FIU moet namelijk zorgen voor de integriteit van het hele financiële stelsel in Nederland, waarbij het onder meer terrorismefinanciering en witwassen moet tegengaan. Pas als de FIU verdachte goktransacties doorgeeft aan het Openbaar Ministerie, kan er een strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.

“Vorig jaar heeft het OM aangekondigd dat matchfixing in Nederland zo weinig voorkomt dat is besloten het niet langer als prioriteit te behandelen”, laat een woordvoerder van de FIU weten. “Om die reden hebben dergelijke meldingen bij de FIU-Nederland ook geen hoge prioriteit.” De organisatie wijst naar het bestaan van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit, waar mogelijke matchfixing in kansspelen kan worden gemeld. Echter, ook met de SBIU mogen de persoonsgegevens van de mogelijke overtreders niet worden gedeeld.

Teleurstelling om wetgeving

In 2021 werd de Wet Kansspelen op Afstand (KoA) ingevoerd. “De KNVB steunde deze wet, in de verwachting dat dit de aanpak van matchfixing zou versterken en de integriteit van de sport zou beschermen”, laat de bond weten. “In de praktijk is dat niet gebeurd. Nederland loopt achter bij het strafbaar stellen van matchfixing en de kansspelsector mag nog altijd geen verdachte gokpatronen delen met sportorganisaties. Daarom hebben wij de politiek opgeroepen om hier werk van te maken.”

Nederlandse Loterij sluit zich aan bij de teleurstelling van de KNVB. “De sport en aanbieders van sportweddenschappen hebben geen opsporingsbevoegdheid en zijn dus afhankelijk van het OM”, laat een woordvoerder weten. “Opsporing blijft nodig, juist omdat er in omringende landen wel matchfixingszaken worden opgespoord.” Recent werden er meer dan duizend spelers geschorst in Turkije door een grootschalig gokschandaal. Nederlandse Loterij laat weten uit te kijken naar ‘een onafhankelijk integriteitscentrum en bijbehorende wetgeving’, waarmee er meer mogelijk is in het delen van informatie en het onderzoeken van signalen.