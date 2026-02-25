PSV kan zich opmaken voor een drukke transferperiode in Eindhoven. Er is interesse ontstaan voor spelers als Ricardo Pepi en Joey Veerman, maar ook voor Ismaël Saibari. Voor laatstgenoemde verwacht transferjournalist Mounir Boualin dat PSV de absolute hoofdprijs gaat vragen.

De aanvallende middenvelder is dit seizoen opnieuw een van de uitblinkers in de formatie van Peter Bosz, en dat is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Boualin laat in de podcast Transfermind weten dat er al voldoende interesse voor Saibari is: "In de afgelopen periode waren AC Milan en Benfica al geïnteresseerd. Ook clubs uit Saoedi-Arabië overwegen om hem wellicht over te halen voor een avontuur daar."

40 tot 50 miljoen

Dat zal voor de geïnteresseerde clubs overigens niet makkelijk worden. Volgens Boualin wil PSV de absolute hoofdprijs vragen voor Saibari, mocht er in de zomerse transferperiode concrete interesse zijn: "PSV wil gewoon de hoofdprijs. Dan moet je wel denken aan een bedrag tussen de 40 en 50 miljoen euro", verwacht Boualin.

Het zou een recordtransfer kunnen worden voor PSV. Dat record staat nu nog op naam van Cody Gakpo, die in 2022 voor een bedrag van ongeveer vijftig miljoen naar Liverpool vertrok.

Naast Saibari worden ook andere sterkhouders gelinkt aan een vertrek. Zo staat Ricardo Pepi nadrukkelijk in de belangstelling van Fulham en werd Joey Veerman in januari in verband gebracht met het Turkse Fenerbahçe. De middenvelder besloot toen in Eindhoven te blijven, maar een vertrek in de zomer lijkt realistisch. Een drukke zomer staat PSV en technisch directeur Earnest Stewart in ieder geval te wachten.