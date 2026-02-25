Live voetbal

PSV wil de hoofdprijs voor Saibari: 'Tussen de 40 en 50 miljoen'

PSV wil de hoofdprijs voor Saibari: 'Tussen de 40 en 50 miljoen'
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
25 februari 2026, 11:37

PSV kan zich opmaken voor een drukke transferperiode in Eindhoven. Er is interesse ontstaan voor spelers als Ricardo Pepi en Joey Veerman, maar ook voor Ismaël Saibari. Voor laatstgenoemde verwacht transferjournalist Mounir Boualin dat PSV de absolute hoofdprijs gaat vragen.

De aanvallende middenvelder is dit seizoen opnieuw een van de uitblinkers in de formatie van Peter Bosz, en dat is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Boualin laat in de podcast Transfermind weten dat er al voldoende interesse voor Saibari is: "In de afgelopen periode waren AC Milan en Benfica al geïnteresseerd. Ook clubs uit Saoedi-Arabië overwegen om hem wellicht over te halen voor een avontuur daar."

40 tot 50 miljoen

Artikel gaat verder onder video

Dat zal voor de geïnteresseerde clubs overigens niet makkelijk worden. Volgens Boualin wil PSV de absolute hoofdprijs vragen voor Saibari, mocht er in de zomerse transferperiode concrete interesse zijn: "PSV wil gewoon de hoofdprijs. Dan moet je wel denken aan een bedrag tussen de 40 en 50 miljoen euro", verwacht Boualin.

Het zou een recordtransfer kunnen worden voor PSV. Dat record staat nu nog op naam van Cody Gakpo, die in 2022 voor een bedrag van ongeveer vijftig miljoen naar Liverpool vertrok.

Naast Saibari worden ook andere sterkhouders gelinkt aan een vertrek. Zo staat Ricardo Pepi nadrukkelijk in de belangstelling van Fulham en werd Joey Veerman in januari in verband gebracht met het Turkse Fenerbahçe. De middenvelder besloot toen in Eindhoven te blijven, maar een vertrek in de zomer lijkt realistisch. Een drukke zomer staat PSV en technisch directeur Earnest Stewart in ieder geval te wachten.

Vind jij dat PSV gelijk heeft om 40 tot 50 miljoen te vragen voor Ismaël Saibari?

Laden...
124 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 7
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • zo 22 februari, 19:47
  • 22 feb. 19:47
  • 7
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
20
11
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel