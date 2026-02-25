Het debuut van bij Feyenoord maakte weinig indruk op de makers van de podcast Hard Gras. Schrijver Thomas Heerma van Voss zag de 31-jarige linksbuiten zelfs 'een beetje gepest' worden door zijn eigen supporters.

Sterling maakte zondagavond voor het eerst zijn opwachting in het shirt van Feyenoord. Hij viel een half uur in, maar wist in die dertig minuten weinig te laten zien. Het publiek reageerde desalniettemin enthousiast, wat Heerma van Voss opviel.

Pesten?

Artikel gaat verder onder video

“Dat gejuich bij elk balcontact van Sterling… Ik vond het bijna pesterig worden! Dit is eigenlijk wanhoop van mensen, die iets zoeken om zich aan vast te klampen. Het zag er natuurlijk niet uit,” aldus de schrijver in de podcast.

Verbazing om uitspraken Van Persie

Suse van Kleef, ook te gast in de podcast, stoorde zich met name aan hoe hoofdtrainer Robin van Persie sprak over de transfervrije aanwinst: “Hij zei dat hij goed en dreigend was. Iedereen heeft naar die wedstrijd gekeken en heeft gezien dat hij niet goed en niet dreigend was. Dit slaat toch nergens op?”

Tafelgast Henk Spaan zag wel iets dreigends in Sterling, maar op een andere manier. “Dat was namelijk een hamstringblessure,” zei hij lachend. “Ik schrok mij kapot bij zijn eerste sprint. Ik dacht echt: dit moet je niet doen! Hij ging voluit en zette daarmee alles op het spel.”