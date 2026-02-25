Live voetbal

'Wanhopige Feyenoord-fans waren pesterig tegen Sterling'

Raheem Sterling van Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
25 februari 2026, 10:36   Bijgewerkt: 10:46

Het debuut van Raheem Sterling bij Feyenoord maakte weinig indruk op de makers van de podcast Hard Gras. Schrijver Thomas Heerma van Voss zag de 31-jarige linksbuiten zelfs 'een beetje gepest' worden door zijn eigen supporters.

Sterling maakte zondagavond voor het eerst zijn opwachting in het shirt van Feyenoord. Hij viel een half uur in, maar wist in die dertig minuten weinig te laten zien. Het publiek reageerde desalniettemin enthousiast, wat Heerma van Voss opviel.

Pesten?

Artikel gaat verder onder video

“Dat gejuich bij elk balcontact van Sterling… Ik vond het bijna pesterig worden! Dit is eigenlijk wanhoop van mensen, die iets zoeken om zich aan vast te klampen. Het zag er natuurlijk niet uit,” aldus de schrijver in de podcast.

Verbazing om uitspraken Van Persie

Suse van Kleef, ook te gast in de podcast, stoorde zich met name aan hoe hoofdtrainer Robin van Persie sprak over de transfervrije aanwinst: “Hij zei dat hij goed en dreigend was. Iedereen heeft naar die wedstrijd gekeken en heeft gezien dat hij niet goed en niet dreigend was. Dit slaat toch nergens op?”

Tafelgast Henk Spaan zag wel iets dreigends in Sterling, maar op een andere manier. “Dat was namelijk een hamstringblessure,” zei hij lachend. “Ik schrok mij kapot bij zijn eerste sprint. Ik dacht echt: dit moet je niet doen! Hij ging voluit en zette daarmee alles op het spel.”

Wordt Raheem Sterling een succes bij Feyenoord?

Laden...
5051 stemmen

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 7
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • zo 22 februari, 19:47
  • 22 feb. 19:47
  • 7
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Telstar

Feyenoord
2 - 1
Telstar
Gespeeld op 22 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel