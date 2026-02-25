Mikos Gouka voorziet bij Feyenoord een loodzware opgave voor Kees van Wonderen, die op het punt staat technisch directeur te worden in Rotterdam-Zuid.

De verwachting is dat Van Wonderen op korte termijn door Feyenoord wordt gepresenteerd als nieuwe technisch directeur. Daarmee volgt hij Dennis te Kloese op, die niet langer wil doorgaan in zijn dubbelrol als technisch directeur én algemeen directeur van de Rotterdamse club.

Feyenoord-watcher Gouka schrijft in het Algemeen Dagblad dat Van Wonderen in De Kuip direct voor een aantal cruciale keuzes komt te staan. ‘De man die naast Te Kloese komt te werken, moet meteen kleur bekennen: komt de visie van Van Persie nog over? Of is de selectie kwalitatief ondermaats? In dat laatste geval wacht Van Wonderen een gigantische operatie’, schrijft Gouka.

Slechte relatie tussen Van Persie en twee huurspelers

Daarnaast zoomt Gouka in op het grote aantal contractspelers bij Feyenoord: maar liefst 43. ‘Feyenoord torst een leger van 43 contractspelers met zich mee. Grootverdieners als Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Luka Ivanušec keren na de zomer in principe terug, maar het is een publiek geheim dat Zerrouki en Stengs niet matchen met Van Persie’, aldus Gouka.

De journalist concludeert dat Van Wonderen in zijn eerste maanden als beleidsmaker van de nummer twee van de Eredivisie direct knopen moet doorhakken. ‘Dat kán hij ook, schetsen bekenden. De ex-international is eigenzinnig, vaart zijn eigen koers en laat van zich horen als zaken hem niet bevallen – dat weten ze in Zeist, Deventer en Gelsenkirchen maar al te goed.’