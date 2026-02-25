Mikos Gouka voorziet bij Feyenoord een loodzware opgave voor Kees van Wonderen, die op het punt staat technisch directeur te worden in Rotterdam-Zuid.
De verwachting is dat Van Wonderen op korte termijn door Feyenoord wordt gepresenteerd als nieuwe technisch directeur. Daarmee volgt hij Dennis te Kloese op, die niet langer wil doorgaan in zijn dubbelrol als technisch directeur én algemeen directeur van de Rotterdamse club.
Feyenoord-watcher Gouka schrijft in het Algemeen Dagblad dat Van Wonderen in De Kuip direct voor een aantal cruciale keuzes komt te staan. ‘De man die naast Te Kloese komt te werken, moet meteen kleur bekennen: komt de visie van Van Persie nog over? Of is de selectie kwalitatief ondermaats? In dat laatste geval wacht Van Wonderen een gigantische operatie’, schrijft Gouka.
Daarnaast zoomt Gouka in op het grote aantal contractspelers bij Feyenoord: maar liefst 43. ‘Feyenoord torst een leger van 43 contractspelers met zich mee. Grootverdieners als Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Luka Ivanušec keren na de zomer in principe terug, maar het is een publiek geheim dat Zerrouki en Stengs niet matchen met Van Persie’, aldus Gouka.
De journalist concludeert dat Van Wonderen in zijn eerste maanden als beleidsmaker van de nummer twee van de Eredivisie direct knopen moet doorhakken. ‘Dat kán hij ook, schetsen bekenden. De ex-international is eigenzinnig, vaart zijn eigen koers en laat van zich horen als zaken hem niet bevallen – dat weten ze in Zeist, Deventer en Gelsenkirchen maar al te goed.’
Vervelend voor de analisten dat ze toch steeds 3 punten halen, ook met lelijk en slecht voetbal kan je een resultaat halen. Dat kan ik van de Ana- en journalisten nou bepaald niet zeggen. De meeste zijn gewoon dierentuin gangers oftewel na-apers of papagaaien. Want ze proberen elkaars vliegen af te vangen en dat is moeilijk om uniek te zijn als je elkaar napraat. En wie staan er het eerste vooraan als er een goed resultaat wordt behaald, juist deze lui. En ze zijn er als de kippen bij als ze minder of slecht spelen want ze proberen gewoon iemand de afgrond in te schrijven omdat ze hem gewoon niet mogen, en te mondig is voor deze lui. En lui zijn ze want ze doen verder niks.
