Sjoerd van Ramshorst begrijpt niet waarom Studio Voetbal moet verdwijnen als gevolg van de bezuinigingen bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dat zegt de 39-jarige presentator in gesprek met de 538 Ochtendshow.

In november vorig jaar werd duidelijk dat een aantal bekende titels gaat verdwijnen bij de NPO, die ruim 150 miljoen euro moet saneren van de politiek. Zo zijn programma's als First Dates, Kassa en Draadstaal straks niet meer te zien. Ook het sportaanbod moet eraan geloven: zowel Studio Voetbal als Andere Tijden Sport is gesneuveld als gevolg van de bezuinigingen.

Van Ramshorst, die Studio Voetbal sinds het vertrek van Tom Egbers in 2019 presenteert, krijgt bij 538 de vraag of er nog iets te doen is aan het verdwijnen van de voetbaltakshow op de zondagavond. "Volgens mij wordt het een heel lastig verhaal, dat is mij aan alle kanten verteld", reageert de presentator. "We hebben het natuurlijk wel links en rechts geprobeerd, want we vinden het ontzettend jammer dat het gaat verdwijnen en zijn het ook niet helemaal eens met de redenen die worden gegeven. Maar ik vrees wel dat het eindig is", aldus Van Ramshorst.

Aan de kosten zou het in ieder geval niet moeten liggen, denkt de presentator: "Het is een van de goedkoopste programma's op de Nederlandse televisie, denk ik. Dat is het rare. Maar de NPO vindt het teveel niche, omdat het alleen maar over voetbal gaat. Die willen eigenlijk een meer breed amusementsprogramma op de zondagavond. Ja, ik zou ook zeggen dat de publieke omroep goed zou moeten zijn in de niche dingen. Daarom vind ik het ook zo gek dat het verdwijnt. Als het nou een duur programma was, maar dat is ook niet zo. Dus je gaat er denk ik ook helemaal niet veel mee bezuinigen, want ik denk dat het programma wat ervoor terugkomt niet heel veel goedkoper zal zijn", besluit Van Ramshorst het onderwerp.

VIDEO - Sjoerd van Ramshorst legt zich niet neer bij einde Studio Voetbal