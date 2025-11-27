De bezuinigingen van de NPO hebben niet alleen grote gevolgen voor de Eredivisie-samenvattingen van NOS Studio Sport, maar ook voor Studio Voetbal. Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport, meldt tegenover het Algemeen Dagblad dat de voetbaltalkshow verdwijnt.

De publieke omroep moet vanaf 2027 156 miljoen euro bezuinigen. Programma’s als First Dates, Kassa en Draadstaal verdwijnen daardoor officieel bij de NPO. Ook sportprogramma’s Studio Voetbal en Andere Tijden Sport moeten wijken in het kader van de monsterbezuiniging, vertelt Van der Wulp. "En wat ons in 2027 te wachten staat, kan nóg ingrijpender zijn", zegt hij.

"Al jaren worden gesprekken gevoerd om het programma te moderniseren. Dat hebben we dit jaar geprobeerd door een meer verrassende invulling, de kijker er nog meer bij te betrekken en qua gasten diverser te zijn. De redactie zette er echt de schouders onder om die laatste kans te pakken. Heel zuur dat dit allemaal een verloren strijd bleek. Wij gaan nu kijken hoe we in de toekomst omgaan met het analyseren van de Eredivisie", meldt Van der Wulp aan het AD.

Chris Woerts luidde woensdagavond in een tweet alvast de noodklok: “Nog een programma dat gaat sneuvelen: ook Studio Voetbal van NOS Sport gaat, zoals het er nu naar uitziet, verdwijnen!”, schrijft de sportmarketeer op X.

Studio Voetbal is sinds 2002 een wekelijks programma over de actuele gebeurtenissen binnen de voetbalwereld. Op zondagavond bespreken analisten als Theo Janssen, Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay en Arno Vermeulen de ontwikkelingen van onder meer de Eredivisie. De talkshow is iedere zondagavond te zien op NPO 1. Het programma stopt halverwege 2026 met bestaan.

