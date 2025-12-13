Cristiano Ronaldo zou binnenkort zomaar eens zijn opwachting kunnen maken op het witte doek. De Portugese superster wordt namelijk in verband gebracht met een rol in de nieuwe Fast & Furious-film. Vin Diesel, hoofdrolspeler en boegbeeld van de filmreeks, deelde op Instagram een foto waarop hij poseert met Ronaldo en zorgde daarmee direct voor de nodige speculaties.
Met zijn Instagram-post wakkerde Diesel de geruchten over een samenwerking verder aan. Hij bevestigde dat de makers van de filmreeks daadwerkelijk plannen hebben om Ronaldo een rol te geven in het volgende deel van Fast & Furious.
Het aankomende deel gaat waarschijnlijk Fast Forever heten. Deze film staat te boek als het slotstuk van de iconische reeks die sinds 2001 bestaat. Door eerdere vertragingen staat de release voorlopig gepland voor 2026, wat betekent dat er nog ruimte is om Ronaldo bij het project te betrekken.
Vin Diesel, die in de reeks de rol van Dominic Toretto vertolkt, hintte nadrukkelijk op de betrokkenheid van Ronaldo. “Iedereen vroeg zich af of hij in de Fast-mythologie zou voorkomen… Ik kan je vertellen dat hij een echte is. We hebben een rol voor hem geschreven…”, aldus de acteur.
Of Ronaldo daadwerkelijk zijn acteerdebuut maakt in de film, is nog niet officieel bevestigd, maar de woorden van Diesel laten weinig aan de verbeelding over.
Kijk voor meer film- en serienieuws op MovieMeter.nl.
Acteren. Kan hij wel, wat zal zijn rol zijn : huilende nicht die verkeerd wordt aangekeken en daardoor dodelijk gewond neervalt?
