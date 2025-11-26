Mijn vader gaf vroeger cursussen aan de eettafel. Die gingen over tafelmanieren, maar ook over zelfspot. Als je kon lachen om grapjes die over jou werden gemaakt, was je op de goede weg. Het is al even geleden, maar voor de gelegenheid mag best een keer aanschuiven.

De humor van de veertigjarige superster werd namelijk opnieuw op de proef gesteld door zijn oud-ploeggenoot Rafael van der Vaart. Bij Vandaag Inside grapte de Nederlander dat Ronaldo zichzelf zou opeten als hij van chocola was. Tegelijkertijd sprak hij bewondering uit voor diens arbeidsethos en karakter. Dit keer hield Ronaldo zich rustig op Instagram.

Artikel gaat verder onder video

Ik probeer voor me te zien hoe dat vroeger ging in de kleedkamer van Real Madrid. Van der Vaart, altijd in voor een dolletje, loert op een moment om de bloedfanatieke vedette in de maling te nemen. Of het ooit is gelukt, weten we niet. Ronaldo douchte niet mee, zo verklapte Van der Vaart al eens, dus een grap met tijgerbalsem zal het niet geweest zijn.

Er wordt wel gezegd dat de lijn tussen gek en geniaal dun is op het veld. Misschien geldt dat ook voor goed en obsessief. De absolute top bereiken kan niet zonder extreme toewijding. Obsessie zelfs. Miljoenen mensen genieten nog altijd van Ronaldo’s bewijsdrang, maar wanneer verandert die drang in een pantser dat geen grapjes meer kan verdragen?

Komiek John Cleese, iemand die je serieus kunt nemen als het over humor gaat, zegt daarover dat humor een teken van gezondheid is. Mensen die daar niet goed mee om kunnen gaan, zijn vaak pompeus of neurotisch. Ik denk er vaak even aan als mensen zichzelf te serieus nemen. Of wanneer ik mezelf erop betrap.

In dat opzicht zie ik Thierry Henry moeiteloos aanschuiven aan de ouderlijke eettafel. Van der Vaart kan de cursus zonder problemen zelf geven. En misschien verrast Ronaldo nog, omdat hij – net als op het veld – ook de allerbeste wil zijn in zelfspot. “Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik”. Met de juiste ironie slaagt hij dan misschien nét.

