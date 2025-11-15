De Portugese voetbalbond (FPF) gaat er alles aan doen om de schorsing van te minimaliseren, zodat hij het WK van komende zomer vanaf het begin kan meemaken. De wereldster kreeg deze week een rode kaart voor een elleboogstoot tegen Ierland.

Portugal beleefde donderdag een avond om snel te vergeten in Dublin. Door een dubbelslag van AZ-spits Troy Parrot stond Ierland halverwege de wedstrijd met 2-0 voor, wat ook de eindstand zou worden. Na een uur spelen werd Ronaldo van het veld gestuurd na een elleboog aan Dara O’Shea. Waar scheidsrechter Glenn Nyberg eerst geel gaf, besloot hij de straf te verzwaren na het zien van de beelden.

Normaal gesproken neemt de FIFA drie weken de tijd om de sancties bekend te maken, maar in Portugal vreest men voor een schorsing van drie wedstrijden. Dat zou normaal gesproken betekenen dat hij de eerste twee duels van het WK van komende zomer moet uitzitten. Alleen als Portugal zondag verliest van Armenië, kunnen Ierland of Hongarije de eerste plaats in de groep nog overnemen. In dat geval moet Ronaldo twee duels in de play-offs missen.

De FPF wil voorkomen dat Ronaldo bij directe kwalificatie de eerste twee duels van het toernooi moet missen. Bondsvoorzitter Pedro Proença is daarom volgens A Bola druk bezig met een presentatie waarin hij beargumenteert waarom de schorsing van Ronaldo beperkt moet blijven tot één duel. Daarbij zou hij drie argumenten aanvoeren: de vijandige sfeer in Dublin richting Ronaldo, gecreëerd door de Ierse bondscoach met uitspraken in de media, het feit dat Ronaldo bij het incident werd vastgehouden en het feit dat dit pas de eerste rode kaart was voor de aanvaller in 226 interlands.