Cristiano Ronaldo mogelijk geschorst op het WK: 'Violent conduct'

Cristiano Ronaldo
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 november 2025, 23:03   Bijgewerkt: 23:12

Cristiano Ronaldo moet vrezen voor een schorsing op de eerste wedstrijd van het WK met Portugal. De aanvaller kreeg donderdagavond een directe rode kaart in het kwalificatieduel met Ierland (2-0 nederlaag) en hangt een schorsing van minstens twee wedstrijden boven het hoofd.

Portugal is nog niet gekwalificeerd voor het WK. Een overwinning op hekkensluiter Armenië volstaat zondag om de eerste plek veilig te stellen; ook een gelijkspel kan genoeg zijn om Hongarije voor te blijven. Ronaldo zal tegen Armenië aan de kant staan. Hij deelde donderdagavond een elleboogstoot uit aan de Ierse verdediger Dara O'Shea. Scheidsrechter Glenn Nyberg gaf eerst een gele kaart, maar opteerde voor rood na het zien van de beelden op advies van VAR Pol van Boekel.

Artikel gaat verder onder video

Ronaldo kreeg zijn rode kaart na een uur spelen, bij een 2-0 stand. Dat werd ook de eindstand, door twee goals van AZ-spits Troy Parrott. Het is nu de vraag hoe hoog de schorsing uitvalt. “Er zijn regels die zeggen dat bij violent conduct – dus als iemand slaat – je gewoon twee wedstrijden schorsing krijgt”, weet Ziggo Sport-presentator Wytse van der Goot.

“En dat zou dan weer betekenen…”, zegt Van der Goot, waarop tafelgast Danny Blind direct reageert: “Dat hij in de openingswedstrijd van Portugal op het WK geschorst zou zijn. Nou ja, we gaan dan kijken met welke maat er gemeten wordt. Het moeten twee wedstrijden worden, als dat de regel is. Ja. En dan is er dus ook geen uitzonderingspositie voor hem.”

Blind zou Ronaldo het liefst zoveel mogelijk in actie zien op het WK. “Maar daar gaat het niet om. Het gaat er wél om dat je iets verkeerd hebt gedaan en dat je daar vervolgens voor wordt bestraft.” De schorsing van twee duels is overigens een minimum en zou nog hoger kunnen uitvallen.

