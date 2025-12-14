Als het aan Hedwiges Maduro en Hans Kraay junior ligt, maakt heel snel de overstap naar Ajax. Volgende de beide analisten is de middenvelder van FC Groningen precies de speler die de Amsterdammers nodig hebben.

Maduro werkte in het verleden bij Almere City al samen met Resink. "Fantastisch om te zien (hoe hij zich ontwikkelt, red.). Het is een goede speler, dat zien we allemaal wel, maar het is ook een leuke en slimme jongen. Ik heb lang met hem mogen werken, ook in jeugd van Almere. Toen werd hij al een beetje vergeleken met Frenkie de Jong qua stijl", deelt de voetbaltrainer bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Ook Mario Been is flink onder de indruk van Resink. "Voor de zes-positie moet je ook goed kunnen voetballen en dat kan hij. Hij kijkt altijd naar voren. Verder is hij goed in staat om ballen af te pakken. Hij heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt voor die positie. Ik kan heel goed begrijpen dat Ajax interesse heeft in zo'n speler." Resink is niet alleen bij doelpunten betrokken (vier goals en vijf assists al dit seizoen), maar hoort ook op defensief gebied tot de elite van de Eredivisie. Door zijn veelzijdigheid is hij een echte diamant te noemen.

Henk de Jong vindt de middenvelder van FC Groningen dan ook een geschikte optie voor Ajax. "Ik zou het wel aandurven. Dan kan Itakura ook een linie terug." Als Fresia Cousiño Arias vraagt of Resink wel te betalen is, heeft Kraay jr. de oplossing. "Als je Taylor verkoopt, dan is het toch helemaal niet gek als je de helft van dat bedrag in een uitstekende jonge opvolger van Henderson steekt?"

Volgens Maduro zou Resink ook met beide benen op de grond blijven staan als hij naar Ajax zou vertrekken. "Het is een hele slimme, rustige jongen. Ik zou het wel aandurven. Zijn aanpassingsvermogen is ook heel goed. Hij luistert niet alleen, maar stelt ook vragen." Kraar junior voegt daar nog aan toe: "En hij heeft de mentaliteit van Valente: hij gaat niet mee in de polonaise waar velen van ons aan meedoen."