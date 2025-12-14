had zondagmiddag een strafschop kunnen verdienen bij Ajax – Feyenoord, denken Kenneth Perez en Bram van Polen. Als de middenvelder halverwege de tweede helft ‘iets snuggerder’ was geweest, kon hij volgens de analisten een overtreding van Sean Steur forceren.

Timber betrad het zestienmetergebied met de bal aan de voet. In de hoek van ‘de zestien’ stak Steur zijn been uit en liep Timber er voorbij. “Steur maakte echt een rookie mistake”, zegt Perez bij Dit was het Weekend. “Als Timber iets snuggerder was geweest, had hij het been opgezocht, zou hij vallen en was het een honderdduizend procent penalty.” Van Polen vult aan: “Hij wordt eigenlijk benadeeld doordat hij doorgaat. Best wel gek natuurlijk.”

“Hij is zo sterk, dat hij niet voelt dat hij moet gaan vallen”, zegt Perez vervolgens over Timber. “Je zag op het einde wel dat hij geen kracht meer had. Dat zag je ook bij Hadj Moussa en Sauer. Feyenoord ging toen vooral voorzetten geven en hopen, dat was niet genoeg. Ze worden nu getest.”

© ESPN. Het contactmoment tussen Quinten Timber en Sean Steur.

Perez was niet onder de indruk van de Klassieker, die eindigde in een 2-0 overwinning voor Ajax. “Als ik het voetbalniveau zag, snap ik onze Europese coëfficiëntenmalaise wel. Dat gezegd hebbende, vond ik wel dat Ajax het heel behoorlijk deed in veel aspecten, zoals de structuur, samenwerking en het tactische plaatje om de tegenstander te ontregelen. Ze hebben nu echt iets voor elkaar over en willen een resultaat binnenhalen.”

“Ze zijn ook gegroepeerd tot kansen gekomen”, vervolgt de oud-middenvelder van de Amsterdammers. “Feyenoord maakte het zichzelf moeilijk door op achterstand te komen. Terwijl ze heel vermoeid waren, moesten ze creatief zijn en kansen creëren, tegen een muur. Dat zat er gewoon niet in voor Feyenoord. Daar waren ze te vermoeid voor. Als je iets moet creëren, dan moet je fris zijn en tempo kunnen maken. Ze hadden veel schoten, maar niet op doel.”

Feyenoord-trainer Robin van Persie hoopte een reactie te zien na de 4-3 nederlaag tegen FCSB in de Europa League. Is die er gekomen? “Natuurlijk is het heel moeilijk tegen een compact Ajax, maar de echte reactie is er niet gekomen”, vindt Van Polen. “Dan moet het overtuigender. Feyenoord heeft dat wel in zijn mars, dat hebben ze laten zien. Maar je moet meer met lopende mensen gaan werken om die 5-4-1 van Ajax te doorbreken en Ajax verdedigend tot keuzes te dwingen. Dat deden ze niet genoeg. Ik snap wel dat Van Persie dat beeld schetst na de wedstrijd, dat ze intern afspreken om een positief beeld naar buiten te brengen. Daar leek het wel een beetje op, op het interview met Gijs Smal na.”

Volgens Perez moet Feyenoord de titelaspiraties voorlopig in de ijskast zetten. “Ik was ervan overtuigd dat Feyenoord het zou gaan uitmaken met PSV, maar ze zijn voorlopig afgehaakt.” De achterstand op PSV bedraagt na zestien wedstrijden al negen punten.