Feyenoord beleeft sportief zware tijden en dat begint ook zichtbaar door te werken in de spelersgroep. Na de nederlaag tegen Ajax en de vrijwel zekere uitschakeling in de Europa League is kritisch op zijn eigen ploeg. In gesprek met Hans Kraay junior van ESPN schetst Smal een somber beeld van de situatie in Rotterdam-Zuid.

Feyenoord kende een gitzwarte week. Donderdag leek het Europese avontuur al ten einde te komen en zondag ging Feyenoord in De Klassieker met 2-0 onderuit tegen Ajax. Na afloop van dat duel geeft Smal aan dat het momenteel op alle fronten tegenzit bij zijn ploeg, waarbij ook de groeiende blessurelijst een grote rol speelt.

Artikel gaat verder onder video

“We zijn allemaal zwaar teleurgesteld. Voor onszelf, en voor de supporters. Ik kan leuk zeggen dat we dominanter aan de bal waren, maar dat wilden ze ook. Ze komen er vier keer uit en schieten de bal binnen van 25 meter. Wij zijn gewoon té passief", geeft de linksback toe.

Volgens Smal is de 1-0 typerend voor de fase waarin Feyenoord zich nu bevindt. “Op het moment waar wij nu in zitten zie je dat zo’n bal ook binnenvalt. Wij zijn gewoon te passief. Zij straffen het meteen af en gaan achter de bal staan met tien man. Het is hun goedrecht, want daardoor winnen ze. Wij missen de creativiteit om erdoorheen te spelen.”

Toch benadrukt de verdediger dat Feyenoord niet kan blijven hangen in teleurstelling. “We moeten ook weer door. Het is muisstil na zo’n wedstrijd. Je moet ook die pijn voelen. Het tempo moet ook gewoon omhoog en we moeten creatiever worden. Dat is een beetje het probleem denk ik nu”, aldus Smal, die vervolgens ingaat op de fysieke problemen binnen de selectie.

De linksback onthult dat hij zelf al langere tijd met klachten speelt en ziet dat als onderdeel van een groter probleem. “Ik heb al last van mijn heup een maand lang, en morgen kan ik weer niet lopen. Je moet ermee leren leven. Het probleem qua blessures is ook dat je na drie keer meetrainen weer meteen moet spelen. Daardoor krijg je nóg meer blessures en moeten half-fitte spelers al heel snel weer aanhaken”, besluit Smal. “Het is gewoon een k*tsituatie.”