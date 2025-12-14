Feyenoord beleeft sportief zware tijden en dat begint ook zichtbaar door te werken in de spelersgroep. Na de nederlaag tegen Ajax en de vrijwel zekere uitschakeling in de Europa League is Gijs Smal kritisch op zijn eigen ploeg. In gesprek met Hans Kraay junior van ESPN schetst Smal een somber beeld van de situatie in Rotterdam-Zuid.
Feyenoord kende een gitzwarte week. Donderdag leek het Europese avontuur al ten einde te komen en zondag ging Feyenoord in De Klassieker met 2-0 onderuit tegen Ajax. Na afloop van dat duel geeft Smal aan dat het momenteel op alle fronten tegenzit bij zijn ploeg, waarbij ook de groeiende blessurelijst een grote rol speelt.
“We zijn allemaal zwaar teleurgesteld. Voor onszelf, en voor de supporters. Ik kan leuk zeggen dat we dominanter aan de bal waren, maar dat wilden ze ook. Ze komen er vier keer uit en schieten de bal binnen van 25 meter. Wij zijn gewoon té passief", geeft de linksback toe.
Volgens Smal is de 1-0 typerend voor de fase waarin Feyenoord zich nu bevindt. “Op het moment waar wij nu in zitten zie je dat zo’n bal ook binnenvalt. Wij zijn gewoon te passief. Zij straffen het meteen af en gaan achter de bal staan met tien man. Het is hun goedrecht, want daardoor winnen ze. Wij missen de creativiteit om erdoorheen te spelen.”
Toch benadrukt de verdediger dat Feyenoord niet kan blijven hangen in teleurstelling. “We moeten ook weer door. Het is muisstil na zo’n wedstrijd. Je moet ook die pijn voelen. Het tempo moet ook gewoon omhoog en we moeten creatiever worden. Dat is een beetje het probleem denk ik nu”, aldus Smal, die vervolgens ingaat op de fysieke problemen binnen de selectie.
De linksback onthult dat hij zelf al langere tijd met klachten speelt en ziet dat als onderdeel van een groter probleem. “Ik heb al last van mijn heup een maand lang, en morgen kan ik weer niet lopen. Je moet ermee leren leven. Het probleem qua blessures is ook dat je na drie keer meetrainen weer meteen moet spelen. Daardoor krijg je nóg meer blessures en moeten half-fitte spelers al heel snel weer aanhaken”, besluit Smal. “Het is gewoon een k*tsituatie.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Je verliest in korte tijd drie keer van middenmoters: Go Ahead Eagles, NEC en nu Ajax. Dat is simpelweg onacceptabel voor een ploeg met deze ambities. Zeker vandaag, tegen de minst sterke van die drie, moet je gewoon winnen. Dit vraagt om verandering. Je gaat met een ruime voorsprong op de nummer drie de winterstop in en dat is een luxe positie. Gebruik die periode verstandig om het elftal verder te ontwikkelen, automatismen erin te slijpen en duidelijke kwetsbaarheden aan te pakken. Dit seizoen gaat niet om de titel winnen, maar vooral om structureel beter worden. Want volgend jaar in de Champions League wordt pas echt afgerekend.
@rudolf Er moet meer worden gedaan aan recovery en uitloop trainingen . Dus meer rust voor spelers denk dat het beter is gek genoeg dat we Europa maar uitgaan zodat er meer rust is. Je gaat van de ene wedstrijd naar de andere en elke keer met een puzzel. Dat is gewoon moeilijk.
Feyenoord mist gewoon de kwaliteit om het verschil te maken als het tegen een sterke tegenstander moet spelen en de blessures heeft de club ook niet in de hand. De strijd op plek 2 gaat dit seizoen tussen een paar clubs. Overigens moet ik bij PSV nog zien hoe ze de 2e helft van het seizoen het gaan doen. Gisteren heb ik ook geen goed PSV gezien.
Smal heeft natuurlijk gelijk met de kritiek op feijenoord. Ik vrees dat hij nu ook voor de bus gegooid gaat worden als Van Persie en te kloese dit artikel lezen want ze kunnen slecht tegen kritiek. Zoals van persie al zei is feijenoord heel goed bezig. Ik vrees dat feijenoord buiten de top 10 gaat eindigen als ze zo door gaan. Ondertussen blijft Smal voetballen ondanks een blessure. Geen idee wat ze daar aan het doen zijn, maar Van Persie zegt dat alles goed gaat.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Je verliest in korte tijd drie keer van middenmoters: Go Ahead Eagles, NEC en nu Ajax. Dat is simpelweg onacceptabel voor een ploeg met deze ambities. Zeker vandaag, tegen de minst sterke van die drie, moet je gewoon winnen. Dit vraagt om verandering. Je gaat met een ruime voorsprong op de nummer drie de winterstop in en dat is een luxe positie. Gebruik die periode verstandig om het elftal verder te ontwikkelen, automatismen erin te slijpen en duidelijke kwetsbaarheden aan te pakken. Dit seizoen gaat niet om de titel winnen, maar vooral om structureel beter worden. Want volgend jaar in de Champions League wordt pas echt afgerekend.
@rudolf Er moet meer worden gedaan aan recovery en uitloop trainingen . Dus meer rust voor spelers denk dat het beter is gek genoeg dat we Europa maar uitgaan zodat er meer rust is. Je gaat van de ene wedstrijd naar de andere en elke keer met een puzzel. Dat is gewoon moeilijk.
Feyenoord mist gewoon de kwaliteit om het verschil te maken als het tegen een sterke tegenstander moet spelen en de blessures heeft de club ook niet in de hand. De strijd op plek 2 gaat dit seizoen tussen een paar clubs. Overigens moet ik bij PSV nog zien hoe ze de 2e helft van het seizoen het gaan doen. Gisteren heb ik ook geen goed PSV gezien.
Smal heeft natuurlijk gelijk met de kritiek op feijenoord. Ik vrees dat hij nu ook voor de bus gegooid gaat worden als Van Persie en te kloese dit artikel lezen want ze kunnen slecht tegen kritiek. Zoals van persie al zei is feijenoord heel goed bezig. Ik vrees dat feijenoord buiten de top 10 gaat eindigen als ze zo door gaan. Ondertussen blijft Smal voetballen ondanks een blessure. Geen idee wat ze daar aan het doen zijn, maar Van Persie zegt dat alles goed gaat.