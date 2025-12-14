Live voetbal 4

Gijs Smal pakt Feyenoord keihard aan in openhartig interview

Feyenoord-speler Gijs Smal
Foto: © Imago
12 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
14 december 2025, 18:53

Feyenoord beleeft sportief zware tijden en dat begint ook zichtbaar door te werken in de spelersgroep. Na de nederlaag tegen Ajax en de vrijwel zekere uitschakeling in de Europa League is Gijs Smal kritisch op zijn eigen ploeg. In gesprek met Hans Kraay junior van ESPN schetst Smal een somber beeld van de situatie in Rotterdam-Zuid.

Feyenoord kende een gitzwarte week. Donderdag leek het Europese avontuur al ten einde te komen en zondag ging Feyenoord in De Klassieker met 2-0 onderuit tegen Ajax. Na afloop van dat duel geeft Smal aan dat het momenteel op alle fronten tegenzit bij zijn ploeg, waarbij ook de groeiende blessurelijst een grote rol speelt.

Artikel gaat verder onder video

“We zijn allemaal zwaar teleurgesteld. Voor onszelf, en voor de supporters. Ik kan leuk zeggen dat we dominanter aan de bal waren, maar dat wilden ze ook. Ze komen er vier keer uit en schieten de bal binnen van 25 meter. Wij zijn gewoon té passief", geeft de linksback toe.

Volgens Smal is de 1-0 typerend voor de fase waarin Feyenoord zich nu bevindt. “Op het moment waar wij nu in zitten zie je dat zo’n bal ook binnenvalt. Wij zijn gewoon te passief. Zij straffen het meteen af en gaan achter de bal staan met tien man. Het is hun goedrecht, want daardoor winnen ze. Wij missen de creativiteit om erdoorheen te spelen.”

Toch benadrukt de verdediger dat Feyenoord niet kan blijven hangen in teleurstelling. “We moeten ook weer door. Het is muisstil na zo’n wedstrijd. Je moet ook die pijn voelen. Het tempo moet ook gewoon omhoog en we moeten creatiever worden. Dat is een beetje het probleem denk ik nu”, aldus Smal, die vervolgens ingaat op de fysieke problemen binnen de selectie.

De linksback onthult dat hij zelf al langere tijd met klachten speelt en ziet dat als onderdeel van een groter probleem. “Ik heb al last van mijn heup een maand lang, en morgen kan ik weer niet lopen. Je moet ermee leren leven. Het probleem qua blessures is ook dat je na drie keer meetrainen weer meteen moet spelen. Daardoor krijg je nóg meer blessures en moeten half-fitte spelers al heel snel weer aanhaken”, besluit Smal. “Het is gewoon een k*tsituatie.”

➡️ Meer over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz van PSV

Bosz wisselde Saibari ‘zeker niet’ met oog op Afrika Cup

  • Gisteren, 23:29
  • Gisteren, 23:29
PSV-speler Couhaib Driouech

Kwakman: ‘Medespelers worden gek van Driouech, je weet niet wat je krijgt’

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
PSV-spelers Ivan Perisic, Couhaib Driouech en Joey Veerman

PSV met de schrik vrij tegen Heracles in doelpuntenfestijn en is winterkampioen

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
3 12 reacties
Reageren
12 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
564 Reacties
38 Dagen lid
1.401 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Je verliest in korte tijd drie keer van middenmoters: Go Ahead Eagles, NEC en nu Ajax. Dat is simpelweg onacceptabel voor een ploeg met deze ambities. Zeker vandaag, tegen de minst sterke van die drie, moet je gewoon winnen. Dit vraagt om verandering. Je gaat met een ruime voorsprong op de nummer drie de winterstop in en dat is een luxe positie. Gebruik die periode verstandig om het elftal verder te ontwikkelen, automatismen erin te slijpen en duidelijke kwetsbaarheden aan te pakken. Dit seizoen gaat niet om de titel winnen, maar vooral om structureel beter worden. Want volgend jaar in de Champions League wordt pas echt afgerekend.

FrankdeG
306 Reacties
28 Dagen lid
898 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@21 Ik denk dat de nederlaag heel veel pijn bij je doet en dat je daarom verder gaat provoceren. Ik denk dat in jouw beeldspraak feijenoord hier de middenmoter is en niet Ajax.

De kikker
319 Reacties
976 Dagen lid
459 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@21 een middenmotor die verliest van drie andere middenmotors 😂

the furyan
42 Reacties
17 Dagen lid
59 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@rudolf Er moet meer worden gedaan aan recovery en uitloop trainingen . Dus meer rust voor spelers denk dat het beter is gek genoeg dat we Europa maar uitgaan zodat er meer rust is. Je gaat van de ene wedstrijd naar de andere en elke keer met een puzzel. Dat is gewoon moeilijk.

21
564 Reacties
38 Dagen lid
1.401 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@the furyan klopt, en deze winter moeten we op de juiste posities doorselecteren.

21
564 Reacties
38 Dagen lid
1.401 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG als een nederlaag bij jou een reden is om te provoceren dan ben jij wel heel erg gefrustreerd.

ERIMIR
4.137 Reacties
525 Dagen lid
38.977 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord mist gewoon de kwaliteit om het verschil te maken als het tegen een sterke tegenstander moet spelen en de blessures heeft de club ook niet in de hand. De strijd op plek 2 gaat dit seizoen tussen een paar clubs. Overigens moet ik bij PSV nog zien hoe ze de 2e helft van het seizoen het gaan doen. Gisteren heb ik ook geen goed PSV gezien.

FrankdeG
306 Reacties
28 Dagen lid
898 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik zie Ueda alleen tegen de kleintjes. Feijenoord volgens mij geen enkel schot op goal.

0laf
1.016 Reacties
1.175 Dagen lid
5.423 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En iedereen dacht aan het begin van het seizoen dat Feyenoor (veel) te veel middenvelders had.

ERIMIR
4.137 Reacties
525 Dagen lid
38.977 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jullie hebben ook veel te veel middenvelders, alleen vallen ze allemaal bij bosjes uit. Dat heeft de club echt niet in de hand dat er steeds spelers maar geblesseerd raken.

FrankdeG
306 Reacties
28 Dagen lid
898 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Smal heeft natuurlijk gelijk met de kritiek op feijenoord. Ik vrees dat hij nu ook voor de bus gegooid gaat worden als Van Persie en te kloese dit artikel lezen want ze kunnen slecht tegen kritiek. Zoals van persie al zei is feijenoord heel goed bezig. Ik vrees dat feijenoord buiten de top 10 gaat eindigen als ze zo door gaan. Ondertussen blijft Smal voetballen ondanks een blessure. Geen idee wat ze daar aan het doen zijn, maar Van Persie zegt dat alles goed gaat.

Martin Spruijt
1 Reactie
930 Dagen lid
0 Likes
Martin Spruijt
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze zijn al een tijdje niet in vorm en ja een hoop geblesseerd dan laten we eerlijk zijn onze keeper,heel slecht. Tijd voor de winterstop geld ook voor van Persie.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
564 Reacties
38 Dagen lid
1.401 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Je verliest in korte tijd drie keer van middenmoters: Go Ahead Eagles, NEC en nu Ajax. Dat is simpelweg onacceptabel voor een ploeg met deze ambities. Zeker vandaag, tegen de minst sterke van die drie, moet je gewoon winnen. Dit vraagt om verandering. Je gaat met een ruime voorsprong op de nummer drie de winterstop in en dat is een luxe positie. Gebruik die periode verstandig om het elftal verder te ontwikkelen, automatismen erin te slijpen en duidelijke kwetsbaarheden aan te pakken. Dit seizoen gaat niet om de titel winnen, maar vooral om structureel beter worden. Want volgend jaar in de Champions League wordt pas echt afgerekend.

FrankdeG
306 Reacties
28 Dagen lid
898 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@21 Ik denk dat de nederlaag heel veel pijn bij je doet en dat je daarom verder gaat provoceren. Ik denk dat in jouw beeldspraak feijenoord hier de middenmoter is en niet Ajax.

De kikker
319 Reacties
976 Dagen lid
459 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@21 een middenmotor die verliest van drie andere middenmotors 😂

the furyan
42 Reacties
17 Dagen lid
59 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@rudolf Er moet meer worden gedaan aan recovery en uitloop trainingen . Dus meer rust voor spelers denk dat het beter is gek genoeg dat we Europa maar uitgaan zodat er meer rust is. Je gaat van de ene wedstrijd naar de andere en elke keer met een puzzel. Dat is gewoon moeilijk.

21
564 Reacties
38 Dagen lid
1.401 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@the furyan klopt, en deze winter moeten we op de juiste posities doorselecteren.

21
564 Reacties
38 Dagen lid
1.401 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG als een nederlaag bij jou een reden is om te provoceren dan ben jij wel heel erg gefrustreerd.

ERIMIR
4.137 Reacties
525 Dagen lid
38.977 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord mist gewoon de kwaliteit om het verschil te maken als het tegen een sterke tegenstander moet spelen en de blessures heeft de club ook niet in de hand. De strijd op plek 2 gaat dit seizoen tussen een paar clubs. Overigens moet ik bij PSV nog zien hoe ze de 2e helft van het seizoen het gaan doen. Gisteren heb ik ook geen goed PSV gezien.

FrankdeG
306 Reacties
28 Dagen lid
898 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik zie Ueda alleen tegen de kleintjes. Feijenoord volgens mij geen enkel schot op goal.

0laf
1.016 Reacties
1.175 Dagen lid
5.423 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En iedereen dacht aan het begin van het seizoen dat Feyenoor (veel) te veel middenvelders had.

ERIMIR
4.137 Reacties
525 Dagen lid
38.977 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jullie hebben ook veel te veel middenvelders, alleen vallen ze allemaal bij bosjes uit. Dat heeft de club echt niet in de hand dat er steeds spelers maar geblesseerd raken.

FrankdeG
306 Reacties
28 Dagen lid
898 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Smal heeft natuurlijk gelijk met de kritiek op feijenoord. Ik vrees dat hij nu ook voor de bus gegooid gaat worden als Van Persie en te kloese dit artikel lezen want ze kunnen slecht tegen kritiek. Zoals van persie al zei is feijenoord heel goed bezig. Ik vrees dat feijenoord buiten de top 10 gaat eindigen als ze zo door gaan. Ondertussen blijft Smal voetballen ondanks een blessure. Geen idee wat ze daar aan het doen zijn, maar Van Persie zegt dat alles goed gaat.

Martin Spruijt
1 Reactie
930 Dagen lid
0 Likes
Martin Spruijt
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze zijn al een tijdje niet in vorm en ja een hoop geblesseerd dan laten we eerlijk zijn onze keeper,heel slecht. Tijd voor de winterstop geld ook voor van Persie.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Feyenoord

Ajax
2 - 0
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Gijs Smal

Gijs Smal
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 28 jaar (31 aug. 1997)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
12
0
2024/2025
Feyenoord
25
0
2023/2024
Twente
26
0
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel