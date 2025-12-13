PSV met de schrik vrij tegen Heracles in doelpuntenfestijn en is winterkampioen

PSV heeft in een waar doelpuntenfestijn gewonnen van Heracles Almelo: 4-3. De Eindhovenaren hadden het heel lastig met de ploeg van Ernest Faber, maar stapten uiteindelijk wel met drie punten van het veld.

Bij PSV keerde Ricardo Pepi weer terug in de basis tegen het Heracles van PSV-icoon Faber. Na twintig minuten kreeg de Amerikaan de uitgelezen kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Guus Til werd na een demarrage ten val gebracht in het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Alex Bos direct naar de stip wees. Pepi schoot de bal weliswaar nog langs Timo Jansink, maar deze telde niet omdat er al was gefloten. De spits mocht wel achter de bal staan en liet de doelman kansloos: 1-0.

Na een halfuur spelen ging de bal weer op de stip. Uit een hoekschop kwam de bal op de arm van Ivan Mesik, wat Bos bestrafte met een nieuwe strafschop. Ditmaal was het Ismael Saibari die mocht aanleggen en ook hij bleef koel tegenover Jansink: 2-0. De Eindhovenaren wilden een paar minuten later nog een strafschop voor een handsbal, maar ditmaal besloot de scheidsrechter niet te fluiten.

In de blessuretijd van de eerste helft appelleerden beide ploegen nog voor een penalty. Bij Heracles was men van mening dat Mauro Júnior hands had gemaakt, terwijl in de tegenstoot ook de bal tegen de arm van een van de bezoekers leek te komen in het strafschopgebied. Bos floot voor geen van beide momenten, maar werd wel naar het scherm geroepen. Na een korte check besloot hij de bal op de stip te leggen voor Heracles, waar Jizz Hornkamp mocht aanleggen. De spits schoot zijn strafschop binnen, maar bij PSV was men woedend over zijn aanloop. Hornkamp zette namelijk twee stappen achter elkaar met hetzelfde been, waardoor de Eindhovenaren van mening waren dat dit geen geldige aanloop was. Bos besloot de goal echter te laten staan, waardoor beide ploegen bij een stand van 2-1 de kleedkamer opzochten.

Vijf minuten na rust dacht PSV via Dennis Man de marge weer naar twee te brengen, nadat hij Alec Van Hoorenbeeck voorbijspeelde. De Roemeen probeerde het helemaal zelf, maar zijn inzet spatte uiteen op de lat. Na een uur spelen was het echter Heracles dat toesloeg. Nog geen minuut nadat Mario Engels en Luka Kulenovic binnen de lijnen waren gekomen, werd eerstgenoemde de diepte in gestuurd. Hij bleef kalm en zag de Bosniër vrij voor het doel en stelde hem in staat om de 2-2 binnen te tikken. De invallers stonden op dat moment nog geen minuut in het veld.

Enkele minuten later kreeg Heracles de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Na een uitbraak redde Matej Kovár binnen een minuut goed op een schot van Engels en een kopbal van Kulenovic. Vervolgens raakte Hornkamp ook nog de buitenkant van de paal, waardoor PSV in leven bleef. Aan de andere kant was het direct daarna wel raak. Joey Veerman probeerde het van grote afstand met zijn zwakkere linkerbeen en Jansink verkeek zich volledig op de stuit, waardoor de bal in het doel verdween.

Drie minuten later stond het echter alweer gelijk. Couhaib Driouech leverde de bal zomaar in bij Walid Ould-Chikh, die de bal opzij legde naar Hornkamp. De spits twijfelde niet en schoot zijn tweede van de avond overtuigend binnen: 3-3.

Zo'n tien minuten voor tijd kwam PSV weer op voorsprong. Na een goede aanname kreeg Sergiño Dest de bal bij de vrijstaande Til. De middenvelder schoof de bal in een keer in de hoek, terwijl Jansink al op weg was naar de andere kant van het doel: 4-3.

Daarmee kwam PSV met de schrik vrij tegen de laagvlieger. De ploeg van Peter Bosz verzekert zich met de zege van de koppositie in de winterstop, aangezien de voorsprong op nummer twee Feyenoord nu negen punten bedraagt. De Rotterdammers komen zondag nog in actie en gaan op bezoek bij aartsrivaal Ajax.