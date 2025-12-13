Live voetbal 7

Teruglezen: PSV wint nipt in bizar duel met Heracles

Guus Til Jizz Hornkamp PSV - Heracles Eredivisie Liveblog
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
13 december 2025, 21:49   Bijgewerkt: 22:05

Eredivisiekoploper PSV neemt het vanavond op tegen het Heracles Almelo van oude bekende Ernest Faber. Als verdediger speelde Faber niet minder dan 241 wedstrijden namens de Eindhovenaren, later werkte hij er jarenlang als jeugd-, assistent- en interim-trainer én als hoofd jeugdopleidingen. Het PSV van Peter Bosz zag afgelopen dinsdag tegen Atlético Madrid een einde komen aan een ongeslagen reeks van liefst veertien wedstrijden. Pakt de koploper de draad vanavond weer op? Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - Heracles Almelo.

LIVE Eredivisie: PSV - Heracles Almelo

Sorteer op:

15m geleden

22:04

Bedankt!

Daarmee komt er ook een einde aan dit liveblog. Morgen zijn we er weer met een liveblog van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Bedankt voor het volgen en een prettige avond nog.

17m geleden

22:03

Einde wedstrijd (4-3)

Daar is het laatste fluitsignaal. PSV had het heel lastig met Heracles, maar pakt wel de drie punten. Daarmee is de ploeg van Bosz winterkampioen. 

20m geleden

21:59

90+4' Benita botst op Kovar (4-3)

Benita krijgt nog een kans maar botst hard op de uitkomende Kovár. De Heracles-verdediger heeft daar flink last van. De VAR kijkt ernaar, maar grijpt niet in.

21m geleden

21:58

90+3' Perisic probeert het zelf (4-3)

Perisic komt erdoorheen. De Kroaat doet het helemaal zelf, maar schiet over het doel van Heracles. 

23m geleden

21:56

90' Vijf minuten blessuretijd (4-3)

Er komen nog minimaal vijf minuten bij. 

27m geleden

21:52

🔄 87' Dubbele wissel bij Heracles (4-3)

Faber haalt Hornkamp en Bruns naar de kant en brengt met Benita en Wieckhoff twee verdedigers. 

31m geleden

21:48

🔄 83' Wissel bij PSV (4-3)

Veerman verlaat het veld voor Flamingo.

31m geleden

21:48

⚽ 82' Til zet PSV weer op voorsprong (4-3)

Daar is PSV weer. Na een goede aanname van Dest hield de Amerikaan het overzicht en speelde hij Til aan. De middenvelder schuift de bal vervolgens tegendraads langs de duikende Jansink: 4-3. 

34m geleden

21:45

🔄 79' Wissel bij Heracles (3-3)

Ould-Chikh kan niet verder, hij wordt vervangen door Van der Kust.

41m geleden

21:39

⚽ 73' Hornkamp met zijn tweede (3-3)

Het is alweer gelijk. Driouech levert zomaar in bij Ould-Chikh, die Hornkamp bereikt. De spits schiet overtuigend raak. 

42m geleden

21:37

🟨 71' Gele kaart voor Driouech (3-2)

Driouech maakt een wegwerpgebaar na een overtreding en krijgt daar geel voor. 

43m geleden

21:36

⚽ 70' Veerman scoort van afstand (3-2)

Daar is de voorsprong voor PSV weer. Veerman probeert het van afstand met links en Jansink verkijkt zich op de stuit. Dat valt hem zeker aan te rekenen.

1u geleden

21:33

Michiel Kramer is woest om de gegeven strafschoppen

Michiel Kramer is het absoluut niet eens met de penalty's die werden gegeven voor handsballen, zo schrijft hij op X: 

Michiel Kramer is woest tijdens PSV - Heracles Almelo: 'Wat een armoe! Wat een ellende!'

Michiel Kramer is woest tijdens PSV - Heracles Almelo: 'Wat een armoe! Wat een ellende!'

Tijdens PSV - Heracles Almelo uitte Michiel Kramer zijn woede over de handsregel. Scheidsrechter Alex Bos gaf drie penalty's, wat leidde tot kritiek van analisten.

Lees verder

1u geleden

21:32

66' Schiettent achterin bij PSV (2-2)

Heracles kan uitbreken en op aangeven van Mesik kan Engels uithalen, maar Kovár redt. PSV krijgt de bal echter niet weg, waardoor Kulenovic kan inkoppen, maar ook daar redt Kovár. Hornkamp raakt daarna de buitenkant van de paal.

1u geleden

21:27

🔄 61' Wissel bij PSV (2-2)

Perisic komt in de ploeg voor Man.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-speler Anass Salah-Eddine

Salah-Eddine corrigeert Bosz op persconferentie: 'Finale Afrika Cup is op 18 januari'

  • Gisteren, 21:50
  • Gisteren, 21:50
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Druk op Robin van Persie neemt toe richting Ajax - Feyenoord

  • Gisteren, 17:42
  • Gisteren, 17:42
PSV-trainer Peter Bosz

Bosz door het stof na terugkijken duel met Atlético: 'Ik was te kritisch gelijk na de wedstrijd'

  • Gisteren, 13:54
  • Gisteren, 13:54
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Heracles

PSV
4 - 3
Heracles Almelo
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
15
29
40
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
16
14
28
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel