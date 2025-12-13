Teruglezen: PSV wint nipt in bizar duel met Heracles

Eredivisiekoploper PSV neemt het vanavond op tegen het Heracles Almelo van oude bekende Ernest Faber. Als verdediger speelde Faber niet minder dan 241 wedstrijden namens de Eindhovenaren, later werkte hij er jarenlang als jeugd-, assistent- en interim-trainer én als hoofd jeugdopleidingen. Het PSV van Peter Bosz zag afgelopen dinsdag tegen Atlético Madrid een einde komen aan een ongeslagen reeks van liefst veertien wedstrijden. Pakt de koploper de draad vanavond weer op? Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - Heracles Almelo.

LIVE Eredivisie: PSV - Heracles Almelo Sorteer op: Laatste Oudste Bedankt! Daarmee komt er ook een einde aan dit liveblog. Morgen zijn we er weer met een liveblog van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Bedankt voor het volgen en een prettige avond nog. Einde wedstrijd (4-3) Daar is het laatste fluitsignaal. PSV had het heel lastig met Heracles, maar pakt wel de drie punten. Daarmee is de ploeg van Bosz winterkampioen. 90+4' Benita botst op Kovar (4-3) Benita krijgt nog een kans maar botst hard op de uitkomende Kovár. De Heracles-verdediger heeft daar flink last van. De VAR kijkt ernaar, maar grijpt niet in. 90+3' Perisic probeert het zelf (4-3) Perisic komt erdoorheen. De Kroaat doet het helemaal zelf, maar schiet over het doel van Heracles. 90' Vijf minuten blessuretijd (4-3) Er komen nog minimaal vijf minuten bij. 🔄 87' Dubbele wissel bij Heracles (4-3) Faber haalt Hornkamp en Bruns naar de kant en brengt met Benita en Wieckhoff twee verdedigers. 🔄 83' Wissel bij PSV (4-3) Veerman verlaat het veld voor Flamingo. ⚽ 82' Til zet PSV weer op voorsprong (4-3) BREAKING Daar is PSV weer. Na een goede aanname van Dest hield de Amerikaan het overzicht en speelde hij Til aan. De middenvelder schuift de bal vervolgens tegendraads langs de duikende Jansink: 4-3. 🔄 79' Wissel bij Heracles (3-3) Ould-Chikh kan niet verder, hij wordt vervangen door Van der Kust. ⚽ 73' Hornkamp met zijn tweede (3-3) BREAKING Het is alweer gelijk. Driouech levert zomaar in bij Ould-Chikh, die Hornkamp bereikt. De spits schiet overtuigend raak. 🟨 71' Gele kaart voor Driouech (3-2) Driouech maakt een wegwerpgebaar na een overtreding en krijgt daar geel voor. ⚽ 70' Veerman scoort van afstand (3-2) BREAKING Daar is de voorsprong voor PSV weer. Veerman probeert het van afstand met links en Jansink verkijkt zich op de stuit. Dat valt hem zeker aan te rekenen. Michiel Kramer is woest om de gegeven strafschoppen Michiel Kramer is het absoluut niet eens met de penalty's die werden gegeven voor handsballen, zo schrijft hij op X: Michiel Kramer is woest tijdens PSV - Heracles Almelo: 'Wat een armoe! Wat een ellende!' Tijdens PSV - Heracles Almelo uitte Michiel Kramer zijn woede over de handsregel. Scheidsrechter Alex Bos gaf drie penalty's, wat leidde tot kritiek van analisten. Lees verder 66' Schiettent achterin bij PSV (2-2) Heracles kan uitbreken en op aangeven van Mesik kan Engels uithalen, maar Kovár redt. PSV krijgt de bal echter niet weg, waardoor Kulenovic kan inkoppen, maar ook daar redt Kovár. Hornkamp raakt daarna de buitenkant van de paal. 🔄 61' Wissel bij PSV (2-2) Perisic komt in de ploeg voor Man. Laad meer