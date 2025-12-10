De Spaanse media zagen Atlético Madrid dinsdagavond met de schrik vrijkomen in Eindhoven (2-3). De ochtendkranten uit Spanje zijn lovend over de eerste helft van PSV, dat er bij vlagen uitzag als een 'Formule 1-team'.

Marca zag Atlético Madrid grote problemen hebben in het Philips Stadion: 'Atlético kwam vroeg achter en elke tegenaanval van PSV voelde als een ware dolksteek. De rood-witten brokkelden af als een suikerklontje. Een derde nederlaag op rij zou een echte crisis betekenen. Maar Atlético keerde het tij en strafte de arrogante woorden van Bosz af', schrijft de krant.

Mundo Deportivo vindt het ongelooflijk dat PSV uiteindelijk geen punt heeft overgehouden aan de wedstrijd: 'Obispo schoot de bal naast een leeg doel. Het was makkelijker geweest om de bal raak te schieten.'

AS deelt complimenten uit aan PSV voor het sterke begin: 'PSV had de leiding en controle over de wedstrijd. PSV gedroeg zich niet als een voetbalteam, maar als een Formule 1-team tegen de mannen van Simeone: razendsnel bij elke balverovering.'

Driouech blinkt uit

Het medium richt zich daarnaast op Couhaib Driouech, die Nahuel Molina een zware avond bezorgde. 'Alsof je een orkaan met een vinger probeert te stoppen. Belachelijk. Driouech was de nachtmerrie van Atlético, hij liet ze constant zijn hielen zien. Hij was in de eindfase alleen niet nauwkeurig genoeg.'