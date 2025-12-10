Live voetbal

Spaanse media onder indruk van eerste helft PSV: 'Driouech was een nachtmerrie'

Guus Til PSV
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
10 december 2025, 08:18

De Spaanse media zagen Atlético Madrid dinsdagavond met de schrik vrijkomen in Eindhoven (2-3). De ochtendkranten uit Spanje zijn lovend over de eerste helft van PSV, dat er bij vlagen uitzag als een 'Formule 1-team'.

Marca zag Atlético Madrid grote problemen hebben in het Philips Stadion: 'Atlético kwam vroeg achter en elke tegenaanval van PSV voelde als een ware dolksteek. De rood-witten brokkelden af als een suikerklontje. Een derde nederlaag op rij zou een echte crisis betekenen. Maar Atlético keerde het tij en strafte de arrogante woorden van Bosz af', schrijft de krant.

Artikel gaat verder onder video

Mundo Deportivo vindt het ongelooflijk dat PSV uiteindelijk geen punt heeft overgehouden aan de wedstrijd: 'Obispo schoot de bal naast een leeg doel. Het was makkelijker geweest om de bal raak te schieten.'

AS deelt complimenten uit aan PSV voor het sterke begin: 'PSV had de leiding en controle over de wedstrijd. PSV gedroeg zich niet als een voetbalteam, maar als een Formule 1-team tegen de mannen van Simeone: razendsnel bij elke balverovering.'

Driouech blinkt uit

Het medium richt zich daarnaast op Couhaib Driouech, die Nahuel Molina een zware avond bezorgde. 'Alsof je een orkaan met een vinger probeert te stoppen. Belachelijk. Driouech was de nachtmerrie van Atlético, hij liet ze constant zijn hielen zien. Hij was in de eindfase alleen niet nauwkeurig genoeg.'

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dávid Hancko van Atlético Madrid

Hancko verklaart Feyenoord-scheenbeschermers: ‘Gewacht op geboorte van mijn tweede zoon’

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Couhaib Driouech van PSV

Driouech steekt hand in eigen boezem na nederlaag: ‘Ik moet twee keer scoren’

  • Gisteren, 23:23
  • Gisteren, 23:23
Dominik Szoboszlai van Liverpool

Absentie Salah en Gakpo deert Liverpool niet dankzij late strafschop Szoboszlai

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Atlético

PSV
2 - 3
Atlético Madrid
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Bayern München
6
11
15
3
Atalanta
6
2
13
4
Paris SG
5
11
12
5
Inter
6
8
12
6
Real Madrid
5
7
12
7
Atlético
6
3
12
8
Liverpool
6
3
12
9
Spurs
6
6
11
10
Dortmund
5
6
10
11
Chelsea
6
5
10
12
Man City
5
5
10
13
Sporting
6
4
10
14
Barcelona
6
3
10
15
Newcastle
5
7
9
16
Marseille
6
3
9
17
Galatasaray
6
0
9
18
Monaco
6
-1
9
19
PSV
6
4
8
20
Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabağ
5
-1
7
22
Napoli
5
-3
7
23
Juventus
5
0
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
6
-8
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
Club Brugge
5
-5
4
28
Athletic
5
-5
4
29
København
5
-7
4
30
Frankfurt
6
-8
4
31
Benfica
5
-4
3
32
Slavia
6
-9
3
33
Bodø/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
6
-11
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel