Virgil van Dijk vindt dat een club als Liverpool om moet kunnen gaan met de uitspraken die Mohamed Salah heeft gedaan. Dat vertelde de aanvoerder van The Reds na de overwinning op Internazionale (0-1).
Salah is al dagen onderwerp van gesprek bij Liverpool. De aanvaller werd door trainer Arne Slot buiten de selectie gelaten voor het duel met Inter, vanwege een aantal vernietigende uitspraken in de media: "Ik had een goede relatie met de manager. Maar plotseling is er geen sprake meer van een relatie. Het lijkt erop dat iemand mij buiten de deur wil duwen", zei Salah onder meer.
Het zorgde voor veel ophef en na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Inter leek het bij de Engelse media meer te gaan over Salah dan over de knappe overwinning in Milaan. Ook Virgil van Dijk kon er niet omheen om zich uit te spreken over de situatie.
"Het is niet aan mij om te bepalen wie er sorry moet zeggen. Salah uitte alleen zijn gevoel. De club moet daarmee om kunnen gaan", oordeelt Van Dijk. "Vandaag is hij niet bij ons om de drie punten te halen."
De verdediger van Liverpool vervolgt: "De realiteit is ook dat Mo naar de Afrika Cup gaat. Ik ken hem al lang, Mo is een vriend. We hebben hoogtepunten en dieptepunten gekend. Natuurlijk praten wij hier ook over, maar dat houden we intern."
Al met al is Van Dijk blij met de reactie van Liverpool op het veld in deze lastige fase waar de club in verkeert: "Dit is een geweldig gevoel, zeker in deze periode. Hopelijk kunnen we hierop doorbouwen. We moeten een eenheid vormen, dat is waar Liverpool voor staat. Er wordt zoveel gezegd, maar daar moeten we ons voor kunnen afzonderen. Deze overwinning voelt goed."
Kijk dit bedoel ik dat Slot de kleedkamer compleet verloren heeft. VVD is maatjes met Mo en komt terecht voor hem op. Ongelooflijk dat Slot de sterspeler van Liverpool voor de bus gooit. Groot gelijk dat de aanvoerder en echte leider van Liverpool voor zijn collega opneemt. Benieuwd wat Slot gaat doen met zijn aanvoerder die hem openlijk corrigeert. Dit komt omdat de spelers weten dat Slot ook relatief een beginnende trainer is en helemaal op dit niveau. Ik zie het somber in.
@FrankdeG de media, de fans in het stadion staan allemaal achter Slot. Slot heeft de kleedkamer niet compleet verloren, je baseert dat op 1 zin van vDijk. Het provoceren is weer begonnen, zware avond gehad gisteren zeker met winst van Liverpool.. wat doorzichtig weer.
