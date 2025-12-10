vindt dat een club als Liverpool om moet kunnen gaan met de uitspraken die heeft gedaan. Dat vertelde de aanvoerder van The Reds na de overwinning op Internazionale (0-1).

Salah is al dagen onderwerp van gesprek bij Liverpool. De aanvaller werd door trainer Arne Slot buiten de selectie gelaten voor het duel met Inter, vanwege een aantal vernietigende uitspraken in de media: "Ik had een goede relatie met de manager. Maar plotseling is er geen sprake meer van een relatie. Het lijkt erop dat iemand mij buiten de deur wil duwen", zei Salah onder meer.

Het zorgde voor veel ophef en na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Inter leek het bij de Engelse media meer te gaan over Salah dan over de knappe overwinning in Milaan. Ook Virgil van Dijk kon er niet omheen om zich uit te spreken over de situatie.

"Het is niet aan mij om te bepalen wie er sorry moet zeggen. Salah uitte alleen zijn gevoel. De club moet daarmee om kunnen gaan", oordeelt Van Dijk. "Vandaag is hij niet bij ons om de drie punten te halen."

De verdediger van Liverpool vervolgt: "De realiteit is ook dat Mo naar de Afrika Cup gaat. Ik ken hem al lang, Mo is een vriend. We hebben hoogtepunten en dieptepunten gekend. Natuurlijk praten wij hier ook over, maar dat houden we intern."

Al met al is Van Dijk blij met de reactie van Liverpool op het veld in deze lastige fase waar de club in verkeert: "Dit is een geweldig gevoel, zeker in deze periode. Hopelijk kunnen we hierop doorbouwen. We moeten een eenheid vormen, dat is waar Liverpool voor staat. Er wordt zoveel gezegd, maar daar moeten we ons voor kunnen afzonderen. Deze overwinning voelt goed."