Hancko verklaart Feyenoord-scheenbeschermers: ‘Gewacht op geboorte van mijn tweede zoon’

Dávid Hancko van Atlético Madrid
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
9 december 2025, 23:43

Dávid Hancko heeft na afloop van PSV - Atlético Madrid (2-3) uitgelegd waarom hij nog altijd met Feyenoord-scheenbeschermers speelt. De Slowaak wilde pas nieuwe scheenbeschermers laten maken na de geboorte van zijn tweede zoon.

Hancko vertrok afgelopen zomer na drie seizoenen bij Feyenoord. De verdediger leek hard op weg naar het Saudische Al-Nassr, maar die deal klapte op het laatste moment. Atlético Madrid schakelde vervolgens snel, waarna zijn overstap enkele dagen later een feit was. Dinsdag was de Slowaak even terug in Nederland, toen hij in de Champions League moest spelen tegen PSV.

Voorafgaand aan de wedstrijd deelde Ziggo Sport beelden uit de kleedkamer van de Spaanse topclub. Daarop was te zien dat op de scheenbeschermers van Hancko naast familiefoto’s ook nog altijd het logo en shirt van Feyenoord staan. Na afloop van de wedstrijd, waarin de linkspoot zijn eerste maakte voor Atlético, verscheen hij voor de camera van Ziggo Sport en vroeg Noa Vahle hem naar de scheenbeschermers.

“Ik draag ze nog steeds en het is een mooie herinnering, omdat ik sterke gevoelens heb voor Feyenoord”, legt Hancko met een brede lach op zijn gezicht uit. Toch is hij wel van plan om binnenkort nieuwe scheenbeschermers te laten maken. “We hebben gewacht tot de geboorte van mijn tweede zoon, zodat ik hem er ook op kan zetten. Nu is hij geboren, dus ik denk dat we met kerst een foto maken en dan kunnen de nieuwe scheenbeschermers komen. Maar deze ga ik voor altijd houden, dat is zeker.”

