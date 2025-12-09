Live voetbal

Gigantische blunder Gasiorowski leidt gelijkmaker Atlético in

Yarek Gasiorowski van PSV
Foto: © Ziggo Sport
9 december 2025, 21:45   Bijgewerkt: 22:00

Een gigantische blunder van Yarek Gasiorowski heeft voor de gelijkmaker van Atlético Madrid gezorgd tegen PSV. De Spanjaard werd onder druk aangespeeld en liet zich aftroeven door Giuliano Simeone, waarna Julián Alvarez de gelijkmaker binnen kon tikken.

Atlético Madrid is na 37 minuten spelen langszij gekomen tegen PSV. Bij een 1-0 stand besloot Matej Kovár om Gasiorowski onder druk aan te spelen. De Spanjaard lette echter niet goed op en werd afgetroefd door Simeone. De Argentijn kreeg de bal bij Alexander Sørloth, die deze vervolgens breed legde op Alvarez. Voor de spits was het vervolgens een koud kunstje om de gelijkmaker binnen te tikken.

Rondom de goal heeft Diego Simeone ook nog een gele kaart gekregen. De trainer van de Spaanse club was namelijk van mening dat Gasiorowski zijn zoon hard raakte bij zijn fout, daar wilde hij een kaart voor zien. Voor zijn reactie kreeg de trainer zelf een prent.

Mulder ziet Gasiorowski ontsnappen aan rood

Youri Mulder is ook van mening dat Gasiorowski een kaart had moeten krijgen voor het moment met Simeone, zo laat hij weten in de rustanalyse van Ziggo Sport. "Gasorowski mag blij zijn dat hij geen rode kaart krijgt", aldus de analist. "Dit is zo ongelofelijk dom." Wytse van der Goot wil weten wie het meest schuldig is, Kovár of Gasiorowski. Nog voor hij zijn vraag kan afmaken, valt Mulder hem in de rede dat de blaam bij de Spanjaard ligt.

PSV - Atlético

PSV
2 - 3
Atlético Madrid
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Yarek Gasiorowski

Yarek Gasiorowski
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 20 jaar (12 jan. 2005)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
15
2
2024/2025
Valencia
15
0
2023/2024
Valencia II
7
0
2023/2024
Valencia
14
0

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Paris SG
5
11
12
3
Bayern München
5
9
12
4
Inter
5
9
12
5
Real Madrid
5
7
12
6
Dortmund
5
6
10
7
Chelsea
5
6
10
8
Sporting
5
6
10
9
Man City
5
5
10
10
Atalanta
5
1
10
11
Newcastle
5
7
9
12
Atlético
5
2
9
13
Liverpool
5
2
9
14
Galatasaray
5
1
9
15
PSV
5
5
8
16
Spurs
5
3
8
17
Leverkusen
5
-2
8
18
Barcelona
5
2
7
19
Qarabağ
5
-1
7
20
Napoli
5
-3
7
21
Marseille
5
2
6
22
Juventus
5
0
6
23
Monaco
5
-2
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
5
-7
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
Club Brugge
5
-5
4
28
Athletic
5
-5
4
29
Frankfurt
5
-7
4
30
København
5
-7
4
31
Benfica
5
-4
3
32
Slavia
5
-6
3
33
Bodø/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
6
-11
1
36
Ajax
5
-15
0

