Een gigantische blunder van heeft voor de gelijkmaker van Atlético Madrid gezorgd tegen PSV. De Spanjaard werd onder druk aangespeeld en liet zich aftroeven door Giuliano Simeone, waarna Julián Alvarez de gelijkmaker binnen kon tikken.

Atlético Madrid is na 37 minuten spelen langszij gekomen tegen PSV. Bij een 1-0 stand besloot Matej Kovár om Gasiorowski onder druk aan te spelen. De Spanjaard lette echter niet goed op en werd afgetroefd door Simeone. De Argentijn kreeg de bal bij Alexander Sørloth, die deze vervolgens breed legde op Alvarez. Voor de spits was het vervolgens een koud kunstje om de gelijkmaker binnen te tikken.

Rondom de goal heeft Diego Simeone ook nog een gele kaart gekregen. De trainer van de Spaanse club was namelijk van mening dat Gasiorowski zijn zoon hard raakte bij zijn fout, daar wilde hij een kaart voor zien. Voor zijn reactie kreeg de trainer zelf een prent.

Mulder ziet Gasiorowski ontsnappen aan rood

Youri Mulder is ook van mening dat Gasiorowski een kaart had moeten krijgen voor het moment met Simeone, zo laat hij weten in de rustanalyse van Ziggo Sport. "Gasorowski mag blij zijn dat hij geen rode kaart krijgt", aldus de analist. "Dit is zo ongelofelijk dom." Wytse van der Goot wil weten wie het meest schuldig is, Kovár of Gasiorowski. Nog voor hij zijn vraag kan afmaken, valt Mulder hem in de rede dat de blaam bij de Spanjaard ligt.