Saibari pakt derde gele kaart en is geschorst tegen Newcastle United

Ismael Saibari PSV
Foto: © Ziggo Sport
9 december 2025, 21:31

Ismael Saibari is dinsdagavond tegen zijn derde gele kaart in de competitiefase van de Champions League aangelopen. De Marokkaan is daardoor geschorst voor het volgende duel van PSV, in januari op bezoek bij Newcastle United. Overigens was de inzetbaarheid van Saibari in die wedstrijd al twijfelachtig vanwege de Afrika Cup.

Saibari pakte in het duel met Atlético Madrid na twintig minuten een gele kaart. De middenvelder zette een sliding in bij Koke, maar kwam te laat. De aanvoerder van Atlético Madrid werd daarbij hard geraakt, waarna Michael Oliver Saibari bestrafte met een gele kaart. Het was zijn derde in het Champions League-seizoen, na eerdere prenten tegen Bayer Leverkusen (1-1) en Napoli (6-2). Saibari is daardoor geschorst voor het duel met Newcastle United op 21 januari.

Achter de naam van Saibari stond voor dat duel sowieso al een vraagteken. De middenvelder neemt namelijk met Marokko deel aan de Afrika Cup in eigen land. Dat toernooi gaat van start op 21 december en de finale wordt gespeeld op 18 januari. Marokko geldt als een van de favorieten voor het toernooi, waardoor een finaleplek realistisch is. In dat geval zou Saibari sowieso nog niet zijn teruggekeerd bij PSV voor het duel met Newcastle.

  Gisteren, 22:18
  Gisteren, 20:58
  Gisteren, 20:38
PSV - Atlético

PSV
2 - 3
Atlético Madrid
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
15
8
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Paris SG
5
11
12
3
Bayern München
5
9
12
4
Inter
5
9
12
5
Real Madrid
5
7
12
6
Dortmund
5
6
10
7
Chelsea
5
6
10
8
Sporting
5
6
10
9
Man City
5
5
10
10
Atalanta
5
1
10
11
Newcastle
5
7
9
12
Atlético
5
2
9
13
Liverpool
5
2
9
14
Galatasaray
5
1
9
15
PSV
5
5
8
16
Spurs
5
3
8
17
Leverkusen
5
-2
8
18
Barcelona
5
2
7
19
Qarabağ
5
-1
7
20
Napoli
5
-3
7
21
Marseille
5
2
6
22
Juventus
5
0
6
23
Monaco
5
-2
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
5
-7
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
Club Brugge
5
-5
4
28
Athletic
5
-5
4
29
Frankfurt
5
-7
4
30
København
5
-7
4
31
Benfica
5
-4
3
32
Slavia
5
-6
3
33
Bodø/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
6
-11
1
36
Ajax
5
-15
0

