Cruijf vertrok wegens gebrek aan respect bij Barcelona

Foto: © Imago
Silven Potters
9 maart 2026, 12:42

In een recent interview met La Vanguardia spreekt Xavi Hernández, voormalig trainer van FC Barcelona, openlijk over het vertrek van Jordi Cruijff en de interne situatie binnen de club. Xavi trainde Barcelona van 2021 tot eind 2024 en werkte nauw samen met Jordi Cruijff, die van 2021 tot 2023 eerst technisch adviseur en daarna sportief directeur was. De zoon van Johan Cruijff bracht veel ervaring mee uit eerdere functies bij clubs in Spanje en het buitenland en was verantwoordelijk voor een groot deel van het sportieve beleid bij Barcelona.

“Toen Jordi Cruijff vertrok, was dat vanwege het gebrek aan respect dat men hem gaf", zegt Xavi over het vertrek van Cruijff bij Barcelona. "Op dat moment had ik zelf óók moeten vertrekken." Xavi bleef in plaats daarvan nog een jaar langer bij Barcelona.

Invloed van Alejandro Echevarría

Xavi licht ook zijn eigen vertrek toe: “Ze namen afscheid van mij als trainer zonder mij de waarheid te vertellen, beïnvloed door iemand die volgens mij boven de president staat, namelijk Alejandro Echevarría.” Echevarría is een invloedrijke adviseur binnen FC Barcelona die volgens Xavi veel macht heeft bij beslissingen over trainers en sportief beleid. Het vertrek van zowel Cruijff als Xavi ligt volgens hem deels aan de interne machtsstructuren en het gebrek aan waardering voor belangrijke medewerkers.

Openheid naar de fans

Xavi benadrukt dat zijn uitspraken niet uit rancune komen, maar uit openheid. “Ik wil dat de supporters weten dat de dingen bij Barça niet goed functioneren.”

