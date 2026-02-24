Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft tegenover Jijantes FC onthuld dat Paris Saint-Germain twee jaar geleden een astronomisch bod heeft uitgebracht op . De Franse grootmacht was bereid om 250 miljoen euro neer te leggen voor de aanvaller, maar de Catalanen besloten de aanbieding direct naar de prullenbak te verwijzen. Volgens Laporta werd er binnen de club destijds getwijfeld aan het verstand van de directie door het weigeren van dit monsterbedrag.

Op het moment dat het bod uit Parijs binnenkwam, verkeerde Barcelona in financieel zwaar weer. De club moest alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de strenge regels van La Liga en een verkoop van Yamal had de club direct uit de zorgen kunnen helpen. Toch hield Laporta voet bij stuk. "Paris Saint-Germain heeft twee jaar geleden 250 miljoen euro geboden op Yamal. We wezen het af. Hij was zeventien jaar. Sommige mensen dachten dat we gek waren geworden", zo vertelt de president over de beslissing om het toptalent te behouden.

Duurste speler ooit

Artikel gaat verder onder video

Indien de transfer was doorgegaan, was Yamal in één klap de duurste voetballer aller tijden geworden. Dat record staat momenteel nog altijd op naam van Neymar, die in de zomer van 2017 voor een bedrag van 222 miljoen euro dezelfde overstap maakte van Barcelona naar PSG. De Parijzenaars hoopten met Yamal een nieuwe superster in huis te halen om het vertrek van Kylian Mbappé op te vangen, maar Barcelona weigerde mee te werken aan een vertrek van het wonderkind, dat inmiddels tot de beste spelers ter wereld wordt gerekend.

Indrukwekkende cijfers

De sportieve gok van Laporta lijkt inmiddels zijn vruchten af te werpen. Yamal is ook dit seizoen weer uitstekend op dreef bij de koploper van Spanje. In 33 officiële duels was de flegmatieke linkspoot goed voor vijftien doelpunten en veertien assists. Om de toekomst van de aanvaller veilig te stellen, zette hij in mei vorig jaar zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot de zomer van 2031 aan de club verbindt. In deze verbintenis is een ontsnappingsclausule van één miljard euro opgenomen om verdere interesse van andere Europese topclubs af te schrikken.

Financieel herstel in zicht

Hoewel het afwijzen van 250 miljoen euro destijds riskant leek, staat Barcelona er inmiddels financieel een stuk beter voor. De club bevindt zich in de laatste fase van het herstel naar de zogeheten 1:1-regel van La Liga, de regel die betekent dat elke euro die je besteed aan een speler ook terugverdient moet worden via die weg, en zou nog slechts veertien miljoen euro verwijderd zijn van dit doel. Door strategische beslissingen en nieuwe commerciële deals verwacht de club voor de komende zomer weer volledige financiële vrijheid te genieten, terwijl het met Yamal een van de meest waardevolle spelers ter wereld in de gelederen heeft.