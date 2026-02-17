krijgt er stevig van langs in de Spaanse media nadat hij maandagavond met FC Barcelona de koppositie in LaLiga verspeelde door een 2-1 nederlaag tegen Girona. De superster krijgt van Marca zelfs een 2 voor zijn optreden. Ook scoort een onvoldoende in die krant.

Barcelona moest tegen streekgenoot Girona winnen om de koppositie weer over te nemen van Real Madrid, dat afgelopen weekend al had afgerekend met Real Sociedad (4-1). Op slag van rust kreeg Yamal een uitgelezen mogelijkheid om Barça op voorsprong te zetten, toen een overtreding van Daley Blind tot een strafschop leidde. Yamal mikte het buitenkansje echter tegen de paal. Na een uur spelen zette Pau Cubarsí Barcelona vervolgens nog wel op voorsprong, maar Thomas Lemar maakte vrijwel direct daarna weer gelijk en vlak voor tijd zorgde Fran Beltrán voor de beslissing: 2-1.

Artikel gaat verder onder video

Bij de spelersbeoordelingen van Marca krijgt Barcelona maar liefst negen onvoldoendes. Yamal, die volgens de krant zijn 'slechtste wedstrijd in lange tijd' speelde, komt er met een 2 dus het aller slechtst vanaf. "Hij schoot in de openingsminuten een makkelijke kans met zijn goede been ver naast", noteert de krant. "Daarna een één-op-één-kans tegen Paulo Gazzaniga (de keeper van Girona, red.) die hij verprutste. Talloze verkeerde passes en als kers op de taart een gemiste penalty." De Jong krijgt op zijn beurt een 5: "Had wat moeite met de opbouw van achteruit, maar bestreek wel een groot gebied. Weinig creativiteit."

Ondanks de misère krijgt één man bij Barcelona wél een dikke voldoende: doelman Joan García. Marca beoordeelt zijn optreden tegen Girona met een 8. Daarnaast krijgt ook Raphinha een voldoende, zij het nipt: de Braziliaan krijgt een zesje.