Feyenoord maakte zondag een bijzonder povere indruk op Wim Kieft, zo vertelt de analist in het Ziggo Sport-programma Rondo. De ploeg van Robin van Persie speelde ruim 75 minuten tegen een tiental van Go Ahead Eagles, maar wist pas in de blessuretijd van de tweede helft eindelijk de beslissing te forceren, toen Casper Tengstedt vanaf de penaltystip de bevrijdende 1-0 op het bord zette.

De Eagles van Melvin Boel kwamen al na een klein kwartier spelen in De Kuip in ondertal te staan, toen spits Thibo Baeten direct rood kreeg voor een harde tackle op Oussama Targhalline. Feyenoord was in de verdere wedstrijd dan ook heer en meester en kan veelzeggende statistieken overleggen. Een greep: 75 procent balbezit, 33 doelpogingen (waarvan acht tussen de palen) en liefst negentien hoekschoppen, die stuk voor stuk niets opleverden. De 90 minuten waren al verstreken toen een overtreding van Evert Linthorst op Tengstedt de penalty opleverde die er uiteindelijk voor zorgde dat Feyenoord toch de volle buit pakte.

"Er zit zo weinig voetbal in", stelt Kieft vast over het spel van Feyenoord. "Oké, de tegenstander trekt zich terug, maar je ziet: er gebeurt gewoon niks. Omdat ze ook niet de kwaliteiten hebben, of het vertrouwen, maar ik denk vooral de kwaliteit, om in die hele kleine ruimtes iets teweeg te brengen", aldus de oud-spits. Presentator Wytse van der Goot spreekt van 'Mieke Telkamp-voetbal' en verduidelijkt: "Waarheen, waarvoor", naar de uitvaartklassieker van de zangeres. "Die heb ik niet zelf bedacht, maar dat gevoel krijg je wel na Utrecht, vorige week, en ook afgelopen weekend weer. Dat je niet weet waar Feyenoord op afkoerst", aldus de presentator.

'Niet Tengstedt, maar Ueda had penalty moeten nemen'

Eredivisie-topscorer Ayase Ueda deelt in de malaise, ziet Kieft. De Japanner staat al droog sinds 6 december vorig jaar, toen hij er liefst vier in prikte in het duel met PEC Zwolle (6-1). Kieft had het dan ook logischer gevonden als niet Tengstedt, maar Ueda in blessuretijd naar voren was gestapt. "Neem die penalty dan, jongen. Dan ben je er doorheen. Maar hij is angstig, misschien?", vraagt Kieft zich af.