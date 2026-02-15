Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft zondag al heel snel moeten wisselen tijdens het duel met Go Ahead Eagles. Na een grove charge van Thibo Baeten kon niet verder.

De Rotterdammers waren goed aan de wedstrijd begonnen, maar misten in de openingsfase wel wat kansen. De eerste echte opsteker volgde in de vijftiende minuut, toen Eagles-spits Baeten met rood van het veld werd gestuurd, nadat Marc Nagtegaal naar het VAR-scherm was geroepen.

Het was echter niet alleen positief nieuws voor de Rotterdammers: Targhalline moest ook van het veld na de rode kaart. Baeten had namelijk duidelijke schade achter gelaten door zijn directe tegenstander vol op de enkel te raken. Targhalline bleef lang liggen en samen met de medische staf besloten zij dat het einde wedstrijd was.

Al hinkelend liep de Marrokkaan van het veld af. Sem Steijn zou hem voor het restant van de wedstrijd vervangen. Dat betekende ook een verandering in de formatie van Feyenoord: Moder werd controleur en de zoon van trainer Maurice Steijn mocht op zijn vertrouwde nummer-tien-positie spelen. Na de wedstrijd zal duidelijk worden hoe ernstig de blessure van Targhalline is.