Jorien van den Herik had Robin van Persie nooit aangesteld als hoofdtrainer van Feyenoord. De voormalig voorzitter van de club vindt dat de Rotterdammers te veel risico hebben genomen door de amper ervaren coach in huis te halen.

Eerder in het seizoen ging het goed met Feyenoord en Robin van Persie, maar de laatste maanden zit de klad er stevig in. De ploeg lijkt geen schim meer van de formatie die amper kansen weggaf in de openingsfase van de Eredivisie 2025/26. Daardoor worden ook de competenties van Van Persie in twijfel getrokken. Bij Goedemorgen Eredivisie haalt Van den Herik uit naar zijn voormalige werkgever. "Ik vind dat ze te veel risico hebben genomen. En dat mag, maar dan moet je er ook op worden afgerekend." Van den Herik vindt de aanstelling van Van Persie daar een goed voorbeeld van. "Dat zou ik nooit hebben gedaan. Hij is een geweldige voetballer geweest, maar had nog geen enkele ervaring als trainer op het hoogste niveau. Feyenoord is toch wel wat anders dan Heerenveen.

De voormalige voorzitter benadrukt dat RvP geen 'eclatant succes' was in Friesland. "En die stel je dan aan bij Feyenoord, dan neem je een heel groot risico." Toch blijft Van den Herik hopen op een goede einde van het seizoen. "Laten we hopen dat Van Persie succes heeft en wel de tweede plaats kan behouden. Anders moeten een aantal beslissers bij Feyenoord, zoals de raad van commissarissen, hun consequenties trekken", is de leidsman resoluut.

Daarmee doelt Van den Herik overigens ook op Dennis te Kloese. "Ja, inclusief Te Kloese. Hij is een goede algemeen directeur, denk ik, maar hij is nu ook technisch directeur. Bij een grote club als Feyenoord is dat geen combinatie, die kun je niet maken." Verder denkt de Feyenoord-man dat de afstand tussen Te Kloese en Van Persie te klein is op dit moment. "Daar moet hij (Te Kloese, red.) wat verder van afstaan. Hij is te dicht verbonden aan de resultaten van Feyenoord." De Rotterdammers moeten volgens Van den Herik snel een technisch directeur aanstellen.