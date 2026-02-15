Live voetbal 8

Teruglezen: zo versloeg Feyenoord Go Ahead op de valreep

FEYGAE
Foto: © Imago / Realtimes
4 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
15 februari 2026, 12:15   Bijgewerkt: 14:16

Feyenoord neemt het in speelronde 23 van de Eredivisie in de eigen Kuip op tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers verrasten deze week vriend en vijand door uit het niets de komst van Raheel Sterling aan te kondigen. Trainer Robin van Persie kan vanmiddag echter nog niet over de Engelsman beschikken, als het kwakkelende Go Ahead van Melvin Boel op bezoek komt. Wie pakt vandaag de punten? Om 12.15 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Go Ahead Eagles.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - Go Ahead Eagles

Sorteer op:

1u geleden

14:15

Einde liveblog

Wij sluiten hier het liveblog weer af. Fijne middag nog!

1u geleden

14:14

Afgelopen!

Feyenoord wint dus alsnog! Het moest uit de tenen komen, maar de Rotterdammers houden de drie punten in eigen huis. Go Ahead heeft gestreden als leeuwen, maar krijgen er niks voor terug.

1u geleden

14:13

95' Go Ahead heeft haast

Go Ahead heeft haast, maar het is vooral Feyenoord dat de bal heeft. Nu een vrije trap voor de uitploeg: De Busser gaat mee.

1u geleden

14:10

⚽ 92' 1-0 Feyenoord!

Tengstedt schiet hard in het midden binnen, De Busser gaat juist naar de hoek. 1-0 voor Feyenoord met nog enkele minuten te spelen!

1u geleden

14:09

91' Penalty blijft staan (0-0)

De VAR grijpt niet in: De Busser tegenover Tengstedt!

1u geleden

14:09

90' Penalty?! (0-0)

Wat gebeurt hier? Feyenoord krijgt een penalty: Tengstedt wordt geraakt in de zestien. Maar was dit er een?

1u geleden

14:07

89' Blessuretijd bedraagt vijf minuten (0-0)

Feyenoord is weer in de aanval, maar creeërt geen kans. We krijgen er zo vijf minuten bij. 

Deijl hoopt nu nog een penalty te krijgen, maar hij maakt zelf de eerste overtreding.

1u geleden

14:05

87' Go Ahead zet aan (0-0)

Go Ahead vecht zichzelf richting de achterlijn van Feyenoord. Het zal toch niet dat de ploeg uit Deventer nog gaat scoren?

1u geleden

14:04

86' Poging Borges (0-0)

Een afstandspoging van Borges, maar die gaat duidelijk over.

1u geleden

14:03

🔄85' - Wissel Go Ahead (0-0)

Surayu gaat eruit, Rahmouni is zijn vervanger. De corner van Breum heeft niets opgeleverd, Feyenoord zoekt nu de aanval weer.

2u geleden

14:02

🟨83' - Geel Adelgaard (0-0)

Tijdrekken van Adelgaard, dat komt hem op geel te staan. Hij neemt dan alsnog de vrije trap, die wordt door Suray verlengd bij de eerste paal en gaat dan achter. Suray heeft pijn want hij werd geraakt door Ueda. En Go Ahead mag zo dus nog een corner nemen.

2u geleden

14:00

82' - Vrije trap Go Ahead (0-0)

Breum krijgt een vrije trap bij de zijlijn wegens een overtreding van Borges. Nu ineens staat alles en iedereen in de zestien van Feyenoord.

2u geleden

13:59

81' - Kopkans Tengstedt (0-0)

Borges zet voor, Tengstedt krijgt het hoofd ertegen maar kopt ruim voorlangs. Weer een kans verkeken.

2u geleden

13:56

78' - Kopbal Ueda (0-0)

Aan de overkant een goede voorzet van Bos, die door Ueda richting de kruising wordt gekopt maar nét naast gaat. 

2u geleden

13:56

78' - Kansje Suray (0-0)

Schietkansje voor Suray, die mikt na een vrije trap net naast. 

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

  • vr 13 februari, 13:48
  • 13 feb. 13:48
  • 14
Raheem Sterling

Valentijn Driessen: 'Sterling kan Feyenoord twee ton per wedstrijd kosten'

  • vr 13 februari, 16:02
  • 13 feb. 16:02
  • 9
Raheem Sterling

Duizelingwekkende cijfers: het salaris dat Feyenoord-aanwinst Sterling achterlaat

  • do 12 februari, 18:29
  • 12 feb. 18:29
  • 10
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
53 Reacties
582 Dagen lid
95 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Stomme overtreding, dupeert zijn team.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
947 Reacties
1.237 Dagen lid
4.705 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kicker dat zeker, maar zoals ik al aangaf, het was voor de bal bedoeld maar ruim te laat. Dat kan meehelpen in de strafbepaling, het een ander verhaal geweest als het een bewuste actie was geweest.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
947 Reacties
1.237 Dagen lid
4.705 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Terechte rode kaart, ondanks dat hij echt voor de bal wilde gaan en telaat was. Had ook zomaar een gebroken scheen/kuitbeen kunnen opleveren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
53 Reacties
582 Dagen lid
95 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Stomme overtreding, dupeert zijn team.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
947 Reacties
1.237 Dagen lid
4.705 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kicker dat zeker, maar zoals ik al aangaf, het was voor de bal bedoeld maar ruim te laat. Dat kan meehelpen in de strafbepaling, het een ander verhaal geweest als het een bewuste actie was geweest.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
947 Reacties
1.237 Dagen lid
4.705 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Terechte rode kaart, ondanks dat hij echt voor de bal wilde gaan en telaat was. Had ook zomaar een gebroken scheen/kuitbeen kunnen opleveren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Go Ahead

Feyenoord
1 - 0
Go Ahead Eagles
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6
2021/2022
Man City
30
13

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
Ajax
23
16
42
4
NEC
22
19
41
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel