Teruglezen: zo versloeg Feyenoord Go Ahead op de valreep

Feyenoord neemt het in speelronde 23 van de Eredivisie in de eigen Kuip op tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers verrasten deze week vriend en vijand door uit het niets de komst van Raheel Sterling aan te kondigen. Trainer Robin van Persie kan vanmiddag echter nog niet over de Engelsman beschikken, als het kwakkelende Go Ahead van Melvin Boel op bezoek komt. Wie pakt vandaag de punten? Om 12.15 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Go Ahead Eagles.
@Kicker dat zeker, maar zoals ik al aangaf, het was voor de bal bedoeld maar ruim te laat. Dat kan meehelpen in de strafbepaling, het een ander verhaal geweest als het een bewuste actie was geweest.
Terechte rode kaart, ondanks dat hij echt voor de bal wilde gaan en telaat was. Had ook zomaar een gebroken scheen/kuitbeen kunnen opleveren
@Kicker dat zeker, maar zoals ik al aangaf, het was voor de bal bedoeld maar ruim te laat. Dat kan meehelpen in de strafbepaling, het een ander verhaal geweest als het een bewuste actie was geweest.
Terechte rode kaart, ondanks dat hij echt voor de bal wilde gaan en telaat was. Had ook zomaar een gebroken scheen/kuitbeen kunnen opleveren