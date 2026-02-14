FC Barcelona heeft een officiële klacht ingediend bij de Spaanse voetbalbond. In een formele brief, gericht aan de bondsvoorzitter, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie (CTA), het hoofd van de VAR en de juridisch directeur, spreekt de club 'diepe bezorgdheid' uit over terugkerende arbitrale beslissingen die volgens de Catalanen schadelijk zijn voor het spel en niet gestoeld op consistente criteria.

De club benadrukt dat het initiatief niet is bedoeld om de professionaliteit van scheidsrechters in twijfel te trekken, maar om dringende herziening van de gehanteerde richtlijnen af te dwingen. Volgens Barça staat de geloofwaardigheid van de competitie onder druk.

‘Dubbele standaarden’ en VAR-onduidelijkheid

In de brief wijst Barcelona allereerst op het gebrek aan consistentie in scheidsrechterlijke beslissingen. Volgens de club worden identieke overtredingen verschillend bestraft, wat de indruk van dubbele standaarden wekt. "Dat staat haaks op de principes van eerlijkheid, gelijkheid en rechtszekerheid die een competitie zou moeten waarborgen", aldus Barcelona.

Daarnaast kaart Barça tegenstrijdige interpretaties van handsballen in het strafschopgebied aan. Zelfs in wedstrijden die door dezelfde arbiters worden geleid, zouden vergelijkbare situaties verschillend worden beoordeeld. Dat voedt volgens de club het gevoel van willekeur en onvoorspelbaarheid.

Ook spreekt de club over een opeenstapeling van 'duidelijke fouten' dit seizoen, waarvan meerdere beslissend zouden zijn geweest en nadelig uitpakten voor Barcelona. Volgens de club raakt dat rechtstreeks aan de integriteit van de competitie en groeit het wantrouwen.

Een ander heikel punt is het gebruik van de VAR. Barcelona zet vraagtekens bij de toepassing van de technologie, met name bij millimeterbeslissingen die niet gepaard gaan met sluitende technische toelichting. Bovendien hekelt de club het gebrek aan transparantie rondom de publicatie van VAR-audiofragmenten.

Oproep tot transparantie

Barcelona vraagt expliciet om volledige openbaarmaking van alle VAR-audio, ongeacht of er een on-field review plaatsvindt. Dat moet volgens de club bijdragen aan transparantie én aan educatie binnen het scheidsrechterskorps.

Daarnaast stelt Barça voor om een specifieke disciplinaire code voor arbiters in te voeren, met publieke en transparante consequenties bij ernstige fouten of nalatigheid. Volgens de club is dat geen eenzijdige belangenbehartiging, maar een bredere inzet om het systeem te versterken en herhaling van vergelijkbare situaties te voorkomen.

Tot slot eist Barcelona dat de bond de klachten 'met de grootst mogelijke ernst' behandelt en concrete maatregelen neemt om herhaling in de toekomst te vermijden. De bal ligt nu bij de Spaanse bond.