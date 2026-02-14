Dit is waarom Feyenoord spreekt van 'Raheem Sterling MBE'

Feyenoord maakte donderdag de komst van bekend en wijdde daar zowel een Nederlands als Engels persbericht aan. Daar zaten subtiele verschillen tussen: in de kop van het Engelse bericht werd hij aangeduid als Raheem Sterling MBE. Sinds 2021 mag de aanvaller die titel dragen.

Sterling werd toen door het Britse hof onderscheiden voor zijn inzet voor raciale gelijkheid in de sport. De titel MBE – Member of the Order of the British Empire – verwijst naar een koninklijke onderscheiding die wordt toegekend aan personen met aantoonbare maatschappelijke impact.

Onderscheiding van Elizabeth

Sterling werd in juni 2021 door wijlen koningin Elizabeth opgenomen in de zogeheten New Year Honours List om zijn 'inzet voor raciale gelijkheid in de sport'. Daarmee werd hij niet alleen erkend als topsporter, maar ook als publieke pleitbezorger in het debat over racisme en kansenongelijkheid.

Sterling verkreeg de titel gelijktijdig met onder meer Jordan Henderson, die werd geëerd om zijn rol bij de oprichting van het goededoelenfonds Players Together. Dat initiatief ondersteunde tijdens de eerste coronalockdown verschillende goede doelen binnen de Britse gezondheidszorg.

Sterlings maatschappelijke profiel kreeg vooral vorm tussen 2018 en 2021. Na meerdere racistische incidenten – onder meer tijdens interlands van Engeland – koos hij ervoor zich expliciet uit te spreken. Daarbij richtte hij zich niet alleen op supporters, maar ook op structurele factoren binnen de voetbalcultuur.

Een belangrijk moment was zijn kritiek op de Britse sportmedia. Sterling wees op verschillen in framing tussen witte en zwarte spelers bij vergelijkbare situaties. Volgens hem droeg stereotype berichtgeving bij aan een klimaat waarin racistische opvattingen worden genormaliseerd. Die uitspraken leidden tot brede discussie binnen de Britse journalistiek en werden gezien als een kantelpunt in de manier waarop spelers zich publiekelijk uitlaten over institutionele ongelijkheid.

© Imago

Tijdens interlands was Sterling bovendien een van de vaste gezichten van de antiracismecampagnes van het Engelse nationale elftal, waaronder het knielen voorafgaand aan wedstrijden.

Investeringen in onderwijs en jeugd

Naast publieke statements investeerde Sterling ook concreet in maatschappelijke projecten. Hij groeide op in Noordwest-Londen, in een omgeving waar sociaaleconomische achterstand zichtbaar aanwezig was. Die achtergrond vormt volgens hem zelf een belangrijke drijfveer.

Sterling ondersteunde programma’s gericht op onderwijs, sportparticipatie en persoonlijke ontwikkeling van jongeren uit achterstandswijken. Daarbij lag de nadruk op gelijke kansen en representatie. Hij doneerde aan initiatieven die studiebegeleiding en talentontwikkeling faciliteren en werkte samen met organisaties die discriminatie binnen de sport bestrijden.

In 2021 lanceerde hij bovendien een eigen foundation, gericht op het vergroten van sociale mobiliteit onder jongeren uit minder kansrijke milieus. De stichting richt zich op onderwijs, baankansen en toegang tot netwerken – structurele factoren die volgens Sterling bepalend zijn voor toekomstperspectief.

Kinderen als inspiratiebron

In 2025 lanceerde Sterling bovendien de RS7 Academy, een apart initiatief naast de foundation. De academie richt zich op de voetbalontwikkeling van talenten, 'zowel mentaal als fysiek', is te lezen op de website.

"Toen Raheem op zoek ging naar een plek waar zijn eigen zoon zich optimaal kon ontwikkelen, besloot hij die zelf te creëren", klinkt het. Sterling heeft drie kinderen: dochter Melody Rose (geboren in 2012) en zoontjes Thiago (2017) en Thai-Cruz (2019)..

"Vanuit zijn overtuiging dat talent niet alleen training, maar vooral begeleiding en zorg nodig heeft, richtte hij een Academy op. Daar worden topsportbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling gecombineerd, zodat de volgende generatie voetballers kan groeien in zelfvertrouwen, vaardigheden en plezier in het spel."

Feyenoord kiest er dus voor om in de internationale communicatie te spreken van Raheem Sterling MBE, en benoemde zijn titel ook in het slot van het Nederlandse persbericht.

Sterling arriveert in Rotterdam dus niet alleen als aanvaller met een kleine 200 officiële doelpunten op zijn naam, maar ook als speler die in zijn thuisland formeel is onderscheiden voor zijn inzet tegen racisme en ongelijkheid.