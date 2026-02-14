heeft zijn eerste interview gegeven als speler van Feyenoord. De transfervrije aanwinst is onder de indruk van Robin van Persie en noemt juist de gesprekken met de Feyenoord-trainer doorslaggevend voor zijn overstap naar De Kuip. Hij spreekt vol bewondering over diens persoonlijkheid en status in Engeland.

Nog geen 24 uur na de officiële aankondiging zette Sterling vrijdagochtend voet op Rotterdamse bodem. Op het clubkanaal van Feyenoord blikte de aanvaller openhartig terug op zijn eerste uren in dienst van de Rotterdammers. Ook deed hij het shirt van zijn nieuwe club aan.

De eerste indruk? Die zat meteen goed. “Hele mooie kleuren.” Maar vooral de achterban maakte indruk op de voormalig Premier League-ster. “Het geeft me een beetje hetzelfde gevoel als op Anfield. Ze leven voor de voetbalclub. Dat voel je en je hoort het als je de wedstrijden kijk. Als ik samenvattingen kijk, voel ik de passie en emotie.”

Dat gevoel werd verder versterkt op Rotterdam The Hague Airport, waar tientallen supporters hem verwelkomden. Voor Sterling onderstreept het wat Feyenoord voor mensen betekent. “Het is passie en mensen leven voor deze club. Dat is voetbal en je ziet wat het betekent voor de fans.”

Doorslaggevende rol voor Van Persie

Sterling laat er geen misverstand over bestaan: de persoonlijke benadering van Van Persie was belangrijk. “Als iemand als Robin van Persie je belt neem je de telefoon altijd op. Ik kreeg een goed beeld van wie Robin van Persie is als persoon en van Feyenoord als club. Het was geen moeilijke beslissing. Ik had gewoon een heel goed gevoel.”

Ook na zijn eerste uren op de club blijft hij vol lof over de hoofdtrainer. “Ik ben hier nog maar een paar uur, maar je ziet nu al hoe hij met zijn spelers omgaat en hoeveel hij om hen geeft. Zo'n band met je trainer en het team was zeker een van de belangrijkste redenen om voor deze stap te kiezen. Hij wordt in Engeland gezien als een van de beste spitsen ooit.”

De stap van de Premier League naar de Eredivisie ziet Sterling niet als een stap terug, maar als een kans. “Voor mij draait het niet om de competitie. Ik heb het gevoel dat ik hier echt weer van voetbal kan genieten.” Zijn ambities zijn helder: belangrijk zijn met doelpunten en assists, maar ook zijn ervaring delen binnen de selectie. “Dat is de basis, een goede omgeving en elkaar aanmoedigen.”