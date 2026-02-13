PSV incasseerde vrijdag een nederlaag tegen FC Volendam. De Eredivisie-koploper ging in het Kras Stadion met 2-1 onderuit en zag daarmee een indrukwekkende reeks van zestien ongeslagen uitwedstrijden ten einde komen. In de nabeschouwing gaat het niet alleen over het resultaat, maar ook over een opvallend moment rond Ivan Perisic.

Perez: ‘Absolute wanprestatie’ van PSV

Volgens ESPN-analist Kenneth Perez deed PSV zichzelf tekort, met name in het laatste derde van het veld. “PSV speelde er zo doorheen. Alleen was het bijzonder slecht in keuzes maken in het laatste derde om elkaar vrij te spelen en qua afwerken.”

De Eindhovenaren hadden voor rust al afstand moeten nemen, maar lieten FC Volendam in leven. “Als je kansen niet maakt, dan blijft Volendam toch in de wedstrijd”, aldus Perez. Dat bleek cruciaal. Invaller Robin van Cruijsen zorgde voor de openingstreffer, Dennis Man trok de stand weer gelijk, maar een Eindhovense eindsprint bleef uit. “Dan denk je: oké, dan zal 1-1 misschien 2-1 voor PSV worden. Niks daarvan.” In plaats daarvan sloeg Volendam via Aurelio Oehlers opnieuw toe.

Perez was helder in zijn oordeel. “Qua resultaat: ee absolute wanprestatie van PSV, absoluut. Dat je zo goed bent in de Eredivisie en dit Volendam niet kan verslaan.”

Discussie rond Perisic en Veerman

Zeven minuten voor rust, bij een 0-0 stand, koos Ivan Perisic voor een schot van grote afstand. De poging rolde ver naast het doel, waarna Joey Veerman zijn onvrede liet blijken. Wat volgde was een korte maar zichtbare woordenwisseling.

“Een kansloos schot natuurlijk. Heel begrijpelijk geeft Veerman een klein beetje kritiek. Nou, daar is Perisic dus niet van gediend. Perisic geeft aan: niemand praat tegen mij. Terwijl Veerman toch ook wel een grote meneer is bij PSV. Het is een kansloos schot en Veerman mag daar zeker wat van zeggen”, analyseerde Perez in de rust.

Voor Perez stond het incident niet op zichzelf. “De wanprestatie schrijf ik toe aan egoïsme, verkeerde keuzes, gewoon geen oog voor je medespeler hebben. Ik denk dat het toppunt van egoïsme bij PSV de discussie tussen Perisic en Veerman was. Perisic dacht: nou ja, f*ck it, ik ga ook maar schieten van dertig meter. Als iedereen toch voor zichzelf gaat, dan ik ook maar.”

Reacties Bosz en Veerman

Op de persconferentie na de wedstrijd werd trainer Peter Bosz gevraagd naar het incident. "Nee hoor, geen probleem. Dan heb je mij nooit zien voetballen", zei hij simpelweg.

Veerman tilde er niet te zwaar aan voor de camera van ESPN. Gewoon een discussie tussen elkaar. Ik vond iets en hij vond iets. Volgens mij mag dat tegenwoordig niet meer, maar ik doe het nog wel. Blijkbaar mag het niet, anders zouden jullie er niet over beginnen. Als ik iets vind, dan zeg ik dat. En als iemand iets anders vindt, dan moet hij dat ook benoemen. Anders kom je niet verder."