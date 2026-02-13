Live voetbal 3

FC Volendam stunt en beëindigt uitwedstrijdenreeks van PSV

PSV-middenvelder Joey Veerman
Foto: © Imago
13 februari 2026, 21:53

PSV is vrijdagavond tegen een zeldzame uitglijder aangelopen bij FC Volendam. De koploper van de Eredivisie ging met 2-1 onderuit in het Kras Stadion en zag daarmee een historische uitreeks abrupt eindigen. De ploeg van Peter Bosz ziet een fraaie reeks van zestien opeenvolgende gewonnen uitwedstrijden sneuvelen.

In de eerste helft had PSV het meeste balbezit en creëerde het de beste kansen. Guus Til werd al vroeg gelanceerd door Joey Veerman, maar vond Van Oevelen op zijn weg. Even later kopte Til over en zag Bajraktarevic een schot naast gaan. Volendam beet echter van zich af via Pauwels en Kökçü. Voor rust werd desondanks niet gescoord: 0-0.

Na rust kantelde het momentum. Volendam oogde scherper in de duels en beloonde zichzelf halverwege de tweede helft. Invaller Van Cruijsen haalde verwoestend uit vanaf de rand van het strafschopgebied en zag de bal via de onderkant van de lat binnenvallen: 1-0. PSV moest voor het eerst in weken écht in de achtervolging in een uitwedstrijd.

Even leek de koploper alsnog zijn serie te redden. In de 82e minuut schoot Man raak in de korte hoek: 1-1. Maar de Volendamse euforie kreeg een nieuw hoogtepunt toen Oehlers drie minuten later werd weggestuurd door Kwakman en beheerst de 2-1 binnenschoot. Daarmee kwam er een einde aan PSV’s indrukwekkende reeks van zestien uitzeges op rij en zet Volendam een belangrijke stap in de strijd tegen degradatie.

Volendam - PSV

FC Volendam
2 - 1
PSV
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

