Perisic bekvecht met Veerman: 'De hiërarchie is duidelijk bij PSV'

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen FC Volendam en PSV. en kregen het verbaal met elkaar aan de stok.

Zeven minuten voor de rust, bij een 0-0 stand, waagde Perisic van grote afstand een schot. Het bleek een rollertje dat ver naast het doel van Volendam zeilde. Veerman was niet blij met die keuze en liet dat merken.

“Hij krijgt het even te horen van Veerman en daar is Perisic absoluut niet van gediend. Het bekvechten gaat nog even door. De rolverdeling in de hiërarchie wordt even duidelijk”, zegt commentator Vincent Schildkamp van ESPN.

Analist Kenneth Perez van ESPN laat zich in de pauze uit over het incident. “Een kansloos schot natuurlijk. Heel begrijpelijk geeft Veerman een klein beetje kritiek. Nou, daar is Perisic dus niet van gediend. Perisic geeft aan: niemand praat tegen mij. Terwijl Veerman toch ook wel een grote meneer is bij PSV. Het is een kansloos schot en Veerman mag daar zeker wat van zeggen.”

De wedstrijd tussen Volendam en PSV begon vrijdagavond om 20.00 uur. In de eerste helft kreeg PSV de nodige kansen om de score te openen, maar dat lukte (nog) niet. De frustratie bij Veerman kwam daar waarschijnlijk uit voort.

