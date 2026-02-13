Perisic bekvecht met Veerman: 'De hiërarchie is duidelijk bij PSV'

Live voetbal 3

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen FC Volendam en PSV. Ivan Perisic en Joey Veerman kregen het verbaal met elkaar aan de stok.

Zeven minuten voor de rust, bij een 0-0 stand, waagde Perisic van grote afstand een schot. Het bleek een rollertje dat ver naast het doel van Volendam zeilde. Veerman was niet blij met die keuze en liet dat merken.

“Hij krijgt het even te horen van Veerman en daar is Perisic absoluut niet van gediend. Het bekvechten gaat nog even door. De rolverdeling in de hiërarchie wordt even duidelijk”, zegt commentator Vincent Schildkamp van ESPN.

Analist Kenneth Perez van ESPN laat zich in de pauze uit over het incident. “Een kansloos schot natuurlijk. Heel begrijpelijk geeft Veerman een klein beetje kritiek. Nou, daar is Perisic dus niet van gediend. Perisic geeft aan: niemand praat tegen mij. Terwijl Veerman toch ook wel een grote meneer is bij PSV. Het is een kansloos schot en Veerman mag daar zeker wat van zeggen.”

De wedstrijd tussen Volendam en PSV begon vrijdagavond om 20.00 uur. In de eerste helft kreeg PSV de nodige kansen om de score te openen, maar dat lukte (nog) niet. De frustratie bij Veerman kwam daar waarschijnlijk uit voort.

Volendam - PSV

FC Volendam
2 - 1
PSV
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ivan Perisic

Ivan Perisic
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 37 jaar (2 feb. 1989)
Positie: M, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
19
3
2024/2025
PSV
27
9
2024/2025
Hajduk
1
0
2023/2024
Spurs
5
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

