LIVE Eredivisie | PSV krijgt veel kansen tegen Volendam, maar scoort niet

FC Volendam - PSV
13 februari 2026, 20:30

Eredivisiekoploper PSV gaat in speelronde 23 op bezoek bij de nummer vijftien van de ranglijst: FC Volendam. De ploeg van trainer Peter Bosz had het vorige week lastig in het uitduel bij FC Groningen, maar boekte alsnog de zestiende opeenvolgende uitzege in competitieverband (1-2). Het Volendam van Rick Kruys sloop de afgelopen weken langzaam wat weg van de onderste plaatsen en won vorig weekend knap bij PEC Zwolle (1-2). Wie pakt vrijdagavond de punten? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Volendam - PSV.

LIVE Eredivisie: FC Volendam - PSV

Nu

20:44

43' - Ook Bajraktarevic mag schieten (0-0)

Veel ruimte voor de Amerikaan, maar hij knalt naast. Weer een doelpoging van PSV.

3m geleden

20:42

41' - Mauro mag ver komen (0-0)

Een vrije doortocht van Mauro, maar Van Oevelen staat wel op te letten en pareert zijn schot. 

5m geleden

20:40

38' - Ruzie bij PSV (0-0)

Ivan Perisic en Joey Veerman krijgen het verbaal met elkaar aan de stok. Veerman lijkt het niet te waarderen dat Perisic een hopeloos schot afvuurt. 

7m geleden

20:38

37' - Til kopt voorlangs (0-0)

Een scherp aangesneden corner van Veerman wordt door Til verlengd met het hoofd. De bal zeilt maar net naast. 

13m geleden

20:32

31' - Dest bewijst zijn waarde (0-0)

Van Oevelen met een snelle uittrap richting Pauwels, maar Dest is eerder bij de bal. Een prima verdedigende actie van de back. 

22m geleden

20:23

22' - Til dicht bij dertiende competitiegoal (0-0)

Bajraktarevic levert een scherpe voorzet af op Til, die vlak voor het doel over de lat kopt.

28m geleden

20:17

16' - Obispo probeert het (0-0)

Obispo test Van Oevelen met een afstandsschot, waar de keeper het lastig mee heeft. In de rebound stuit Dest op de lat, maar hij bleek buitenspel te staan toen Obispo zijn schot afvuurde. 

35m geleden

20:10

8' - Schot van Bajraktarevic (0-0)

Een poging van Bajraktarevic vormt het volgende wapenfeit van PSV, maar is niet heel gevaarlijk. 

37m geleden

20:08

7' - Eerste redding van Schiks (0-0)

Ook Volendam mengt zich nu. Pauwels dwingt Schiks met een geplaatste inzet tot zijn eerste ingreep van de avond.

37m geleden

20:08

5' - Til stuit op de keeper (0-0)

Opnieuw een grote kans voor PSV. Til wordt gelanceerd door Veerman en schiet teegen Van Oevelen aan. Daarna fluit Van der Eijk voor buitenspel, al is het de vraag of daar sprake van was.

40m geleden

20:05

4' - De eerste kans (0-0)

Een gevaarlijk moment voor het doel van Volendam. Veerman zet de aanval van PSV op met een fraai balletje; vlak voor het doel krijgt Perisic zijn voet niet goed tegen de bal en schiet Wanner vervolgens naast. 

44m geleden

20:01

1' - PSV trapt af (0-0)

De wedstrijd is begonnen!

1u geleden

19:57

Op het punt van beginnen

Over een paar minuten gaan we aftrappen!

1u geleden

19:48

Bosz over Sterling: 'Kan ik van genieten, maar eerst afwachten'

PSV-trainer Bosz spreekt zich uit over komst Sterling bij Feyenoord

PSV-trainer Peter Bosz spreekt zich uit over de komst van Raheem Sterling naar Feyenoord. Bosz prijst Sterling's kwaliteiten en kijkt uit naar zijn impact in de Eredivisie. Ondanks de komst van Sterling blijft PSV gefocust op de landstitel.

Lees verder

1u geleden

19:38

Bosz over zijn opstelling

Bosz hint ernaar dat Schouten op het middenveld staat en Flamingo in de verdediging. "Het lijkt me logisch dat iedereen op zijn eigen plek staat."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Volendam - PSV

FC Volendam
20:00
PSV
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

