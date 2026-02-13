Teruglezen: zo liet PSV zich pijnlijk verrassen door FC Volendam

Eredivisiekoploper PSV gaat in speelronde 23 op bezoek bij de nummer vijftien van de ranglijst: FC Volendam. De ploeg van trainer Peter Bosz had het vorige week lastig in het uitduel bij FC Groningen, maar boekte alsnog de zestiende opeenvolgende uitzege in competitieverband (1-2). Het Volendam van Rick Kruys sloop de afgelopen weken langzaam wat weg van de onderste plaatsen en won vorig weekend knap bij PEC Zwolle (1-2). Wie pakt vrijdagavond de punten? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Volendam - PSV.

LIVE Eredivisie: FC Volendam - PSV Sorteer op: Laatste Oudste 90+4' - Einde wedstrijd (2-1) Volendam stunt en wint met 2-1 van PSV! 90+3' - Nog twee minuten (2-1) Van der Eijk telt vier minuten blessuretijd op, waarva er ruim twee voorbij zijn. 90' - PSV dreigend (2-1) Boadu schiet door de benen van Van Oevelen en bij de tweede paal komt Til net tekort om er 2-2 van te maken. ⚽ 87' - Volendam weer op voorsprong! (2-1) BREAKING Wat gebeurt hier?! Oehlers zet Volendam weer op voorsprong! Met een uitstekende dieptepass van Kwakman wordt Oehlers gelanceerd, loopt hij de zestien binnen en schiet hij de bal achter Schiks. 🔁 85' - Ould-Chikh valt toch uit (1-1) Ould-Chikh moet toch gewisseld worden en ook Kökçü gaat eraf. Plat en Mühren komen erin bij Volendam. ⚽ 82' - Man maakt de gelijkmaker (1-1) BREAKING Daar is de gelijkmaker van PSV! Man krijgt de bal voor zich in het strafschopgebied, vindt de ruimte en schiet raak in de korte hoek. PSV lijkt de tweede nederlaag van het seizoen af te wenden. 79' - Man schiet naast (1-0) Man heeft in de zestien de ruimte voor een schot, dat naast het doel vliegt. De tijd tikt weg en het loopt bepaald niet lekker bij PSV. 73' - Ould-Chikh schreeuwt het uit (1-0) Zorgen om de aanvaller van Volendam, na een duel met Wanner. Na een korte behandeling kan hij verder, maar de fysieke klachten zijn nog zichtbaar. ⚽ 67' - Volendam op voorsprong! (1-0) BREAKING Met een prachtig doelpunt opent Van Cruijsen de score! De invaller staat op de zestienmeterlijn en neemt een afvallende bal vol op de slof. Via de onderkant van de lat belandt die bal achter Schiks. Wauw! 🔁 63' - PSV wisselt drie keer (0-0) Een drievoudige wissel bij PSV. Boadu maakt zijn rentree: zijn eerste minuten sinds ein november. Ook Man en Driouech komen erin bij de bezoekers. Perisic, Schouten en Bajraktarevic verlaten het veld. 🔁 63' - Wissel bij Volendam (0-0) Oehlers komt erin voor Pauwels bij de thuisploeg. 56' - Veerman test Van Oevelen (0-0) PSV neemt de bal over en Veerman schiet richting de bovenhoek. Van Oevelen heeft de bal in twee instanties klem. 52' - Volendam scherper dan PSV (0-0) In ieder geval is Volendam een stuk scherper begonnen dan PSV, dat zich de kaas van het brood laat eten in de eerste minuten na rust. Gelukkig voor de Eindhovenaren heeft dat nog geen verstrekkende gevolgen. 49' - Kuwas mist dé kans voor Volendam (0-0) Hier laat Volendam een gouden kans liggen om op voorsprong te komen. Pauwels zet Kuwas voor Schiks, maar Kuwas schiet over. 48' - Kökçü gevaarlijk (0-0) Een hard schot van Kökçü wordt gepakt door Schiks, die zijn tweede redding van de avond verricht. Laad meer