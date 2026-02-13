Teruglezen: zo liet PSV zich pijnlijk verrassen door FC Volendam

Eredivisiekoploper PSV gaat in speelronde 23 op bezoek bij de nummer vijftien van de ranglijst: FC Volendam. De ploeg van trainer Peter Bosz had het vorige week lastig in het uitduel bij FC Groningen, maar boekte alsnog de zestiende opeenvolgende uitzege in competitieverband (1-2). Het Volendam van Rick Kruys sloop de afgelopen weken langzaam wat weg van de onderste plaatsen en won vorig weekend knap bij PEC Zwolle (1-2). Wie pakt vrijdagavond de punten? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Volendam - PSV.