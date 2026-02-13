Live voetbal 10

Peter Bosz spreekt zich uit over komst Raheem Sterling bij Feyenoord: 'Eerst afwachten'

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 februari 2026, 19:47

Peter Bosz heeft zich uitgesproken over Raheem Sterling, die zich donderdag verbond aan Feyenoord. De trainer van PSV geeft hoog op over de kwaliteiten van de aanvaller en verheugt zich erop om hem in de Eredivisie te zien.

ESPN-journalist Fresia Cousiño Arias zegt met een knipoog dat het ‘belangrijkste’ voetbalnieuws donderdag was dat Bosz was vergeten een cadeau te kopen voor zijn vrouw voor Valentijnsdag, totdat Feyenoord de komst van Sterling bekendmaakte.

Artikel gaat verder onder video

Bosz zegt ‘zeker’ te kunnen genieten van het nieuws over Sterling. “We moeten natuurlijk altijd afwachten. Van tevoren kunnen we van alles zeggen, maar deze jongen heeft natuurlijk een groot verleden in de Premier League. We hebben nog met PSV tegen Arsenal gespeeld, toen deed hij mee. Van dichtbij hebben we kunnen zien dat hij een goede speler is. We verheugen ons erop, maar inderdaad eerst maar even afwachten hoeveel het gaat worden.”

Richting de landstitel

De komst van Sterling zal waarschijnlijk niet genoeg zijn voor Feyenoord om het gat met koploper PSV te dichten. Dat bedraagt op dit moment zeventien punten. Bosz wil nog niet vooruitlopen op de landstitel. Als Kenneth Perez vraagt of PSV inmiddels een andere doelstelling heeft – zoals kampioen worden met een bepaald aantal punten voorsprong, of voor een bepaalde datum, antwoordt Bosz: ‘Nee, dat niet.”

“Ik probeer het altijd wedstrijd voor wedstrijd te benaderen. Vooraf stel je als doel dat we kampioen willen worden, maar dat bereik je alleen maar door de eerstvolgende wedstrijd te winnen. En daarna weer de eerstvolgende wedstrijd te winnen en daar je volledige focus op te leggen. Als je te ver vooruit gaat kijken, ga je je met andere dingen bezighouden. Dat proberen we niet te doen”, aldus Bosz, die PSV al naar twee landstitels loodste. “Gewoon je wedstrijden blijven winnen. Uiteindelijk verbreek je dan records en alles wat daarbij hoort, maar wel door eerst je wedstrijd te winnen.”

➡️ Meer over de transfer van Sterling

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Duizelingwekkende cijfers: het salaris dat Feyenoord-aanwinst Sterling achterlaat

  • Gisteren, 18:29
  • Gisteren, 18:29
  • 10
Raheem Sterling Chelsea

Feyenoord stunt met komst Raheem Sterling: 'Dit is natuurlijk fantastisch'

  • Gisteren, 17:35
  • Gisteren, 17:35
  • 11
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • di 10 februari, 10:56
  • 10 feb. 10:56
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6
2021/2022
Man City
30
13

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
22
40
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel