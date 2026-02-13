Peter Bosz heeft zich uitgesproken over , die zich donderdag verbond aan Feyenoord. De trainer van PSV geeft hoog op over de kwaliteiten van de aanvaller en verheugt zich erop om hem in de Eredivisie te zien.

ESPN-journalist Fresia Cousiño Arias zegt met een knipoog dat het ‘belangrijkste’ voetbalnieuws donderdag was dat Bosz was vergeten een cadeau te kopen voor zijn vrouw voor Valentijnsdag, totdat Feyenoord de komst van Sterling bekendmaakte.

Bosz zegt ‘zeker’ te kunnen genieten van het nieuws over Sterling. “We moeten natuurlijk altijd afwachten. Van tevoren kunnen we van alles zeggen, maar deze jongen heeft natuurlijk een groot verleden in de Premier League. We hebben nog met PSV tegen Arsenal gespeeld, toen deed hij mee. Van dichtbij hebben we kunnen zien dat hij een goede speler is. We verheugen ons erop, maar inderdaad eerst maar even afwachten hoeveel het gaat worden.”

Richting de landstitel

De komst van Sterling zal waarschijnlijk niet genoeg zijn voor Feyenoord om het gat met koploper PSV te dichten. Dat bedraagt op dit moment zeventien punten. Bosz wil nog niet vooruitlopen op de landstitel. Als Kenneth Perez vraagt of PSV inmiddels een andere doelstelling heeft – zoals kampioen worden met een bepaald aantal punten voorsprong, of voor een bepaalde datum, antwoordt Bosz: ‘Nee, dat niet.”

“Ik probeer het altijd wedstrijd voor wedstrijd te benaderen. Vooraf stel je als doel dat we kampioen willen worden, maar dat bereik je alleen maar door de eerstvolgende wedstrijd te winnen. En daarna weer de eerstvolgende wedstrijd te winnen en daar je volledige focus op te leggen. Als je te ver vooruit gaat kijken, ga je je met andere dingen bezighouden. Dat proberen we niet te doen”, aldus Bosz, die PSV al naar twee landstitels loodste. “Gewoon je wedstrijden blijven winnen. Uiteindelijk verbreek je dan records en alles wat daarbij hoort, maar wel door eerst je wedstrijd te winnen.”